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社會 社會焦點 保障人權

妻加班到凌晨返家遭硬上　夫搬出「履行同居義務」仍算性侵

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記者黃翊婷／綜合報導

夫妻無視另一半意願硬上，會構成強制性交罪嗎？台灣司法人權進步協會7日在臉書分享一個案例，妻子小美（化名）某天加班直到凌晨才到家，因為疲累拒絕丈夫阿志（化名）的求歡，沒想到卻遭壓制迫使發生性關係，事後撥打113保護專線求助，當下雖然獲得可以提告的建議，但為了夫妻和睦，她選擇再給對方一次機會，雙方經過婚姻諮商總算一起度過難關。台灣司法人權進步協會提醒，就算是夫妻也要尊重彼此，否則依照上述案例，提告的話是會構成《刑法》第221條的強制性交罪。

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲小美以前會為了配合丈夫的需求，勉強同意發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

在這起案例中，小美與阿志經過多年愛情長跑，總算修成正果，婚後感情一直都很融洽，也有固定的行房頻率；然而，近半年來小美逐漸「性致缺缺」，但為了丈夫還是會勉強配合，某一天她加班到凌晨才返家，疲憊得只想趕快上床睡覺，這時丈夫突然提出行房的要求，她無奈拒絕，沒想到卻被反駁夫妻有「履行同居之義務」，接著遭壓制身體，逼迫發生性關係。

隔天小美越想越難過，認為就算彼此是配偶，也不能不顧意願強行發生性關係，於是撥打113保護專線求助，經由社工解釋才明白，其實丈夫的行為涉及刑法第229條之1規定，「對配偶犯第221條、第224條之罪者，須告訴乃論」，假如決定提告，將會構成刑法第221條的強制性交罪。

▲▼ 牽手,男女,情侶,夫妻。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲夫妻之間也是需要彼此尊重、包容。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

縱使小美想要再給阿志一個機會，但她還是決定先保留證據，於是自行前往醫院驗傷採證，接著上網找一些相關文章和丈夫分享，希望對方可以了解彼此尊重、體諒的重要性，不過，一開始並不順利，還一度被誤解為一切都是不再相愛的藉口。

最後小美和阿志一同前往接受婚姻諮商，透過專家的解說，阿志才逐漸明白並接受小美想表達的意思，也開始學習尊重，讓兩人的感情更加穩固。台灣司法人權進步協會提醒，夫妻之間也是需要相互包容、尊重，假如小美最後決定提告，阿志就算強調彼此是配偶關係，還是會揹上性侵的罪名。

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