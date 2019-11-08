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夏于喬父親涉吸金30億案遭聲押　富南斯集團外籍負責人落跑

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▲▼ 夏于喬父親夏世纮 。（圖／記者劉昌松攝）

▲夏于喬父親夏世纮遭移送時用外套遮住頭臉不回答任何媒體提問。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦富南斯集團以AI代操美股為幌子，在台吸金1年30億元案，7日展開搜索行動，雖然新加坡籍白姓負責人潛逃落跑，但藝人夏于喬的父親夏世紘，因擔任集團最高級幹部被拘提到案，台北地檢署檢察官漏夜複訊後，認為夏世紘與白男的女秘書等9人，涉嫌違反《銀行法》罪嫌重大，有勾串之虞，在8日凌晨向法院聲請羈押禁見。

夏世紘曾因刻意隱瞞凶宅資訊，賣房賺取差價，被法院判刑定讞，7日晚間被調查局台北市調處移送北檢時，知道自己會是媒體拍攝對象，一路用外套遮住頭臉，不回答記者提問「有沒有吸金？」「有沒有騙人？」還因自己擋住視線，一頭撞上牆壁，得靠人幫忙扶著轉彎。

▲▼夏于喬爸爸撞牆。（圖／記者羅志華攝）

▲夏世紘顧著遮臉躲攝影機，沒注意到前面就是牆壁，一頭撞上。（圖／記者羅志華攝）

檢警調組成的專案小組追查，設址台北101大樓內的富南斯集團，涉嫌從2017年起，雇用講師、業務員對外招攬會員，推銷投資美國股票的套裝課程，實際上在說服投資人，未來是靠AI人工智慧幫人類賺錢的時代，並宣稱投資每單位美金1萬元，每月保證8%獲利，另外再分紅8%。

在8+8等於16%的高獲利吸引下，集團到2018年就陸續招募近2000名會員，吸金30億元，其中有1名超級業務員，個人「業績」達3億，但遊戲規則沒多久就改變，投資人避續將資金匯入指定帳戶，換成FOIN虛擬貨幣，之後的利息分紅都只能領FOIN，等時間到才會開放贖回現金，多名投資人查覺受騙而報案。

▲▼演員夏于喬出席 《灼人秘密》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲夏于喬再次因父親涉及刑事案件登上社會新聞。（圖為資料照／記者張一中攝）

檢察官7日指揮刑事局和台北市調處，前往富南斯公司等26個地方展開搜索，預計拘提19人到案，不過新加坡籍的白姓實際負責人已提前出境，僅拘提在集團內擔任最高階幹部的夏世紘，以及白男的周姓女秘書、人稱「林老師」的林姓男子等人到案，檢察官訊後將夏、周、林等9人聲押禁見，另有7人分別諭令5萬到40萬元不等金額交保候傳，1人仍在等候複訊。

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