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轎車深夜疑似違規搶快左轉　騎士連人帶車撞上亡

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▲▼李男騎機車行經大同路與建成路交叉路口時，撞上左轉轎車後倒地，送醫傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲李男騎機車行經大同路與建成路交叉路口時，撞上左轉轎車後倒地，送醫傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區7日晚間11時許，一輛銀色轎車行經大同路與建成路交叉路口時，疑似等不及左轉燈亮便違規左轉，造成一名機車騎士閃避不及撞上，騎士連人帶車倒地，頭部流出大量鮮血。警消到達後發現傷者已失去呼吸心跳，立即施行CPR並緊急送醫，但仍因傷重不治。警方已將轎車駕駛帶回調查，經酒測已排除酒駕，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。

▲▼李男騎機車行經大同路與建成路交叉路口時，撞上左轉轎車後倒地，送醫傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消到場，發現李男失去生命跡象倒地，於是立即施行CPR急救。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，28歲的李姓騎士晚間11時許行經大同路時，遇到59歲的劉姓男子駕駛銀色轎車疑似搶快左轉，準備進入建成路，李男閃避不及當場連人帶車撞上，所騎機車當場撞爛成廢鐵，破碎車殼灑落一地，李男雖戴著安全帽，但是鮮血仍不斷從頭部冒出，倒臥血泊失去呼吸心跳，被送往國泰醫院急救後仍傷重不治。

▲▼李男騎機車行經大同路與建成路交叉路口時，撞上左轉轎車後倒地，送醫傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲李男所騎機車嚴重變形，車頭嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾指出，事發時看到機車直行沿著大同路走，但疑似速度過快，直直撞上前方左轉的銀色轎車，發出巨大撞擊聲，轎車右前方車頭鈑金變形、前擋風玻璃碎裂，而機車騎士則是一動不動，倒在血泊中。

▲▼李男騎機車行經大同路與建成路交叉路口時，撞上左轉轎車後倒地，送醫傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲轎車劉姓駕駛（右二）經酒測後排除酒駕。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場後，在現場進行採證，並對劉男進行酒測排除酒駕可能，至於李男的酒測值有待法醫抽血檢驗後才能得知。警方已調閱路口監視器，並將肇事駕駛帶回製作筆錄，以釐清確切的事故原因及肇事責任。

▲▼李男騎機車行經大同路與建成路交叉路口時，撞上左轉轎車後倒地，送醫傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲李男被送醫急救仍因傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）


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