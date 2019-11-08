同學襲胸5秒掰「男人的夢想 」　女高中生霸氣嗆：你在衝三小！

▲小霖趁小蔓騎車時伸手襲胸。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台中18歲高中生小霖（化名）今年1月間搭乘女同學小蔓（化名）的機車回家，卻在停等紅燈時突然伸手襲胸5秒鐘，還說出「這是男人的夢想」等話，被對方喝斥一句「你在衝三小」，這才嚇得趕快將手移開。台中地院法官認為，小霖的行為顯然缺乏尊重他人身體自主權的觀念，考量到他事後有意和解，犯後態度尚可，最後依違反性騷擾防治法判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，小霖與小蔓是高中隔壁班同學，今年1月間兩人相約在某小學前拿取物品，接著一同到某餐飲店用餐，吃飽之後他搭乘對方的機車返家，卻在停等紅燈時，突然從後座伸出雙手環抱女同學的腰，接著向上碰觸胸部約5秒鐘，還當場說出「這是男人的夢想」等話。

▲小霖與小蔓就讀同一所高中，兩人只是普通朋友關係。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

小蔓嚇了一跳，立即大罵一句「你在衝三小」，小霖這才收手，沒想到行駛之間還是頻頻受到捏臀等騷擾，擔心不專心會發生車禍，才一直忍著沒說；好不容易抵達目的地，小霖趁著她轉身離去時突然從背後熊抱，還用手觸摸大腿內側、腰部、胸部等隱私部位，她急中生智藉口「剛吃飽很想吐」，並趁機掙脫，立即跳上機車衝去警局報案。

台中地院法官認為，小霖的行為的確欠缺尊重他人身體自主權的觀念，導致小蔓心生恐懼，考量到他坦承犯行、犯後態度尚可，有意和解但被拒絕，加上目前仍在就學中，最後依違反性騷擾防治法判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。