假喇嘛性侵女子咬警察逃亡13年　被逮稱悔悟遭法院打臉

▲楊姓男子假冒喇嘛犯下多起性侵案。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子楊鎬以法號「札西德勒」、「拿旺額薩」假冒喇嘛，讓女子放下戒心後，藉機性侵。2004年間，他在台北市街頭飲酒後，假意要開車送女子小英（化名）回家，在車上性侵小英。小英報警前來逮捕楊男，楊男被帶回派出所時還撞、咬警察，大鬧派出所，隨後潛逃到大陸地區13年餘，最後因證件過期，遭大陸公安遣返。楊男入境被捕，遭提起公訴。法院審理時，他稱自己「幡然悔悟」、「勇於認錯」要求減刑，高院不採信，二審判刑3年4月。可上訴。

判決指出，長相清秀的楊男從2003年起，就以喇嘛的身分開始在外行騙，多次以祈福、調氣等理由，接近女子，並藉機性侵。本案乃2004年6月間發生，當晚小英陪同楊男台北市復興南路某酒館飲酒，凌晨2點30分左右，已經飲酒的楊男佯稱要開車送小英回家，沒想到小英上車後，楊男顯露本性，打算在車上性侵小英，小英雖極力反抗，但楊男對她搧耳光，又毆打她頭部，終於得逞。

小英不堪受辱，撥打電話報警，轄區2名員警到場，除了逮捕楊男外，並決定將醉醺醺的楊男帶回派出所。沒想到楊男突然以肢體衝撞、手抓、牙齒咬等強暴方式，不斷攻擊2名員警。但員警仍將他制伏，帶回問訊。楊男又在2004年底，連續犯下2起性侵案件，他不願面對司法，潛逃到大陸地區躲藏。檢警發布通緝。

楊男在大陸躲藏超過13年，最後被公安單位查獲他證件逾期，遣返回台。楊男一入境就被逮捕，檢方隨即針對本案提起公訴。一審法院審理時，楊男說自己「幡然悔悟」、「勇於認錯」，坦然回國面對司法，要求法院減刑。但一審不採信，將他判刑3年4月；至於攻擊警察的妨害公務部分，則因追訴權時效屆滿，法院作出不受理判決。

案經上訴二審，楊男上訴時又說自小智能發展障礙，有數次發病難醫之嚴重後遺症，母親也出庭陳述他智識程度不高，判斷是非能力遜於常人，所以要求法院以「行為時心智缺陷致不能辨識行為違法」的規定，判他免責或減刑。但高院鑑定後，認定楊男不符此項規定，因此駁回上訴，仍處他有期徒刑3年4月。可上訴。

