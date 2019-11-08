【瑪法達談星】十二星座11.06～11.12運勢！超級幸運三響砲 力抗水星逆行

時序進入深秋，轉眼進入立冬。在歲末購物狂歡中，年度超級幸運三響砲：「太陽／土星三合」「太陽／水星合相」與「火星／歲星六合」盛大登場的本週，吉兆絡繹不絕、此起彼落，而重大星座警訊幾乎付之闕如，唯一惱人的是「水星退行」（水逆）到下旬前還要肆虐一週多。意味著這段「天蠍月」末段的星座氛圍，總算出現了「鐘擺效應」，朝著否極泰來的一端前進。理念堅定、手腕靈活，是挑戰不可能任務的自我療癒與生存之道。

星象大事包括：11月8日的一級喜兆－「太陽／土星六合」「太陽／海王星三合」與「土星／海王星六合」；11月9日的吉兆－「水星／冥王星六合」；與11月11日至12日的超級吉兆「太陽／水星合相」與「戰星／歲星六合」。喜訊一波接著一波，頗為應景。

值得注意的是上月底開始的「水星逆行」（水逆），要到11月20日才結束。「水逆」期常見的交通災難、離奇事故、機械故障、行程變卦或溝通障礙通常大行其道。重大決定、行程安排或對話協商，最好再三確認。安全為上。

請繼續往下閱讀...

財經方面，財星仍停射手座，喜兆籠罩全局，不過「水星退行」（水逆）仍在背景中的本週，投資人通常對各式財經訊號較為正面解讀。美中貿易協商、英國脫歐進程等大型國際協商，可望陸續朝正向發展，前景已不若先前悲觀。「水星逆行」中段，會有另一波變動，投資人宜密切注意。

就個別星座而言，洋溢在大小吉兆及年底購物狂歡的本週，大環境難得地出現只有吉兆，不見凶訊的全壘打局面。得意榜陣容也再度大幅重組，最新運勢冠軍王轉落在獅子座。成就宮擁有最多的3大超級吉兆助陣，事業旺上加旺，頗有可觀之處。守護星與溝通之星水星的超級大合相，也讓發言應對與危機處理變得靈活、有技巧多了。

運勢第二的是明日之星魔羯座。歲星下月即將轉進魔羯，為期一年的加持。這段期間魔羯座又迎來不少頭角崢嶸、大顯身手的英雄炫技機會，放手勇敢一搏，結局將是意想不到的精彩；好運第三的是牡羊座，上週的小疲憊、小落寞，本週轉為路障排除、努力有成，是有實力也沒被幸運之神遺忘的福將。

上週運勢稍弱的牡羊與天蠍座，本週都從低潮畢業，轉入順風週期了。

星座排行

獅子座：望重一時、顯赫有功、駕馭自如，運勢最旺。

魔羯座：星光閃耀、眾所矚目、魅力四射，熱度最高。

牡羊座：謙虛有為、利己利人、事無不成，收穫最豐。

雙魚座：志業順遂、多采多姿、選項大增，滿意最多。

愛情運：★★★★☆

金錢運：★★★★☆

事業運：★★★★★

★★★★為滿分，☆為半顆星

►【瑪法達談星】11.06～11.12風象星座！雙子工作轉憂為喜

►【瑪法達談星】11.06～11.12土象星座！金牛事業如黑馬 處女偏財旺

►【瑪法達談星】11.06～11.12火象星座！獅子吉兆蜂擁...好運擋不住啦

►【瑪法達談星】11.06～11.12水象星座！雙魚好事連連...事業再刷新成績