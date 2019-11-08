【瑪法達談星】11.06～11.12風象星座！雙子工作轉憂為喜

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（11.06～11.12）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

通權達變，轉憂為喜。退行中的守護星與太陽呈一年一度合相幸運角的這段日子，延續上週的好運，在不理想的時機，卻擁有最顛覆眾人印象的翻轉力，堪稱創造奇蹟的難纏人物。儘管事業離個人最佳狀態仍有相當距離，但靠著非正統戰術與側面攻擊，仍能殺出重圍、占有一席之地。兵不厭詐。財吉，好獎好禮上門。愛情是種季節的轉換。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

投石問路，不動聲色。事業力拚轉型的這段日子，低調練功、等待良機是最佳對策。埋首工作，趕著在有限時間完成效期逼近的若干工程，沒有太多選擇，或片面行事的籌碼，也沒有犯錯或轉圜空間。所幸抗壓力與挫折容忍度都還在高檔，何妨臥薪嘗膽、靜待來日揚眉吐氣。改變陣痛難免，但後勢可期。循環經濟當道。愛情是不棄不離。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

班師回朝，重整旗鼓。走出風暴半徑、回歸熟悉航道的這段日子，有重操舊業、重拾舊愛的跡象。因故中斷、擱置或喊卡的某計畫，有望死灰復燃、展開重新協商，月底將有重大結論。事業排除萬難、雲開見日，只是眼下宜稍安勿躁、按兵不動，以充實內部、強化籌碼為優先。利接班交棒、拿回失土。財力穩穩看漲。愛情是歸航的定點。

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