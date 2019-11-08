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【瑪法達談星】11.06～11.12水象星座！雙魚好事連連...事業再刷新成績

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巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（11.06～11.12）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

交遊廣闊，四海一家。朋友運轉強的這段期間，人脈網絡與資源是尊榮感、財富感與滿足感的重要來源。人氣猛漲，好人緣帶動良性骨牌效應，環環相扣、彼此提攜，成為幸運循環。事業掌握趨勢觀點，勇於引進尖端知識技術、投資前瞻未來，利出國遊歷、深造留學、技術升級或參與菁英團體。友誼與事業回饋皆優。愛情是觸動內在最深處。

請繼續往下閱讀...

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

切磋共進，禮尚往來。某工作或情感夥伴關係將有重大突破的這段日子，可望與競爭對手達成合作共識，維持有限度互助、既競爭又聯合的微妙平衡。事業經營仍保有部分專屬獨立優勢，部分計畫策略結盟，既可快速補強專業、壯大陣容，又能減少法律衝突、降低敵對成本，合作利大於弊。投資頗有斬獲，購物不手軟。愛情是幸福演化進階。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

一鼓作氣，好事連連。守護星相繼與太陽和成就星呈幸運角的這段期間，事業發跡月再度刷新好成績，行事更加得心應手、信心倍增，展現平日少見的強悍與威嚴。同理心與責任感發揮關鍵助力，贏得權威高層做後盾，把抽象目標具體化，靠理念經營出商業模式，或幫別人圓夢。事業支線龐雜但樂在其中。財運走揚。愛情是一盤美味沙拉。

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