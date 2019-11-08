【瑪法達談星】11.06～11.12土象星座！金牛事業如黑馬　處女偏財旺

金牛座、處女座、魔羯座，本週（11.06～11.12）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

高手雲集，重拾主導。境隨心轉的這段期間，對人事物的正向解讀，帶來「心想事成」的心理暗示與發展。幸運的是，個人狀況也快速朝領先族群邁進，運勢越來越好。事業「黑馬潛力」可期，不時成為關鍵時刻令人眼睛一亮的踢館怪咖，事業自主性、領導力與戰鬥力轉優，是隱形冠軍。只是工作與財務回饋來得稍慢。愛情是被幸福親吻的紅顏。

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♍處女座（8月23日至9月22日）

推波助瀾，小退大進。守護星與太陽呈難得超幸運合相的這段期間，儘管正值守護星退行之際，波折紛擾、意外插曲頻率較高，卻無損事業持續攻頂的走勢，權勢地位或發言分量有增無減。有超級業務員、協調交易達人，或化敵為友的跡象。即使身涉險境，也不乏寒冬送暖的堅定盟友。偏財旺，有紅利好康。愛情是互許信任的飛翔。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

日正當中，傲視群倫。氣勢反守為攻的這段期間，是一段表現性強、吸睛度高，且生涯階段性打底完成，即將名列強者之林的重要轉捩。由於正值守護星接連與兩吉星呈幸運角，事業可望及時傳來數則喜訊，士氣大受鼓舞，樂觀契機可望一路延續到年底，是一段賭注與風險越大，出線機會也越大的發光期。冒險是成就不凡的必經之路，流連舒適圈無異扼殺自我才情。「熱門人物」指數衝高，可藉成功扮演救援投手或救世超人之類的行動，聲名大噪。投資犀利，理財有勇有謀。愛情是自帶閃光燈。

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