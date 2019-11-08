【瑪法達談星】11.06～11.12火象星座！獅子吉兆蜂擁...好運擋不住啦

牡羊座、獅子座、射手座，本週（11.06～11.12）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

鴻運當頭，名不虛傳。守護星與歲星呈超級吉兆、且財星駐守成就宮的這段日子，不但做自己的貴人，好運還帶旺身邊一堆人，是朋友間不折不扣的吉祥物。事業、情感與財富經營慷慨大器，眼望繁星但懂得腳踏實地、不斷精進，用時間與實力掙得尊敬。不受群體束縛的獨立風格，有機會大幅拉開領先距離。財運佳。愛情是微微綻放的花蕾。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

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風起雲湧，躊躇滿志。吉兆蜂擁而來、密集度領先諸星的這段期間，將刷新年度事業衝刺最佳紀錄。不隨外界音樂起舞，遵循自訂規則與計畫，無時不做最好準備，此次幾波絕佳機會突然降臨，即能從容上場、輕鬆得分。事業利多頻傳，有來自權威人士的背書與資源、有來自二度機會，最重要的是，掌握資訊與溝通優勢，成功達成一筆極為划算的交易。利大展宏圖、推銷理念，留下精采傑作。考運官運、生存能力與人際關係有亮點。財富優質提升，購買力強。愛情是出征的獵人。

♐射手座（11月22日至12月21日）

緊鑼密鼓，馬到成功。守護星與戰星呈吉兆且本命宮還有金星加持的這段日子，魄力加上進取，遇上幸運時機，成了辦事犀利有成的絕佳配方。近來工作、情感與財富的順遂好運將成常態，看好度延燒到年底。事業勇者無敵，時間管理與成本控制效率可嘉。記得選擇艱難而高回報的目標下手。官運財運續旺。投資中的。愛情是高效保養劑。

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