親中議員遭捅胸口濺血！中聯辦：香港暴力正從「打砸搶燒」走向殺人害命

▲香港立法會議員何君堯遭陌生男捅傷。（左圖／翻攝自蔣麗芸議員臉書，右圖／翻攝自臉書社團巴打絲打）

記者朱世凱／綜合報導

香港親中立法會議員何君堯昨（6）日早上8點多在屯門區遭到一名陌生男子拿刀刺傷，中共中央駐港聯絡辦副主任仇鴻對此表示，「香港的暴力正在從打砸搶燒一步步走向毫無底線的殺人害命」，香港中聯辦全力支持特區政府及警隊嚴正執法、止暴制亂。

據《新華社》報導，仇鴻6日出席香港中資企業活動時指出，「少數暴徒及背後黑手正試圖將香港推向萬劫不復的萬丈深淵。有建制派議員在光天化日之下受到暴徒的襲擊，暴徒的尖刀直刺議員的胸膛，這是赤裸裸的蓄意謀殺！」

仇鴻也說，香港中聯辦嚴厲譴責針對在港中資企業的打砸搶燒暴行，對新華社亞太總分社的暴力衝擊，對建制派議員辦事處的暴力破壞，對一切在港合法經營企業的打砸暴行，以及對無辜路人的泯滅人性的暴行，香港中聯辦全力支持特區政府及警隊嚴正執法、止暴制亂。

▼兇手很快就被警方制伏。（圖／翻攝自巴打絲打臉書）

《新華社》隨後也發布時評稱，「萬幸的是何君堯沒有生命危險。這一極端暴力事件震驚世人！一方面，讓人們再一次看到暴力正如何一步步吞噬香港，把香港推向最危險的深淵；另一方面，此種直接針對候選人的恐怖行徑嚴重地損害了選舉環境的安全與公正，為即將到來的區議會選舉蒙上巨大陰影。」

據悉，何君堯6日在屯門湖翠路時，遭到一名戴鴨舌帽的藍衣男子拿力捅傷胸口；藍衣男被捕後不斷大喊「何君堯你天收！」、「你個人渣！」港警表示，事件導致3人受傷，包括何君堯、何君堯助裡和持刀嫌犯，詳細案情目前仍在進一步調查中。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下