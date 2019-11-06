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港議員遭襲「區議會選舉延期？」 林鄭月娥：譴責暴力

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▲ 林鄭月娥北京記者會。（圖／記者任以芳攝）

▲港議員遭遇襲，林鄭月娥表示任何暴力一視同仁，都應該譴責。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導 

大陸國務院副總理韓正今（6日）在北京接見香港特首林鄭月，並且高度讚賞支持港府的努力。林鄭月娥傍晚招開記者會，首次宣布北京「惠港16條」大利多。面對媒體追問，香港立法會議員何君堯6日遭遇襲事件，林鄭月娥表示，「對於任何暴力一視同仁，不論什麼立場都應該譴責。」區議會選舉日可能延期。

早晨遇襲的香港立法會議員何君堯，今上午11點左右首次發聲。表示感謝關心他的支持者、朋友和媒體，目前沒有生命危險，正在接受手術治療，「最近建制派已經被黑色勢力的威嚇所籠罩」、「我們要止暴制亂，讓香港社會回復安寧！」對此，香港媒體也提出質疑，認為遭到襲擊的議員是親中「建制派」，港府的反應特別關心。對此，林鄭月娥也表示，「候選人是在街上被襲擊，希望他早日康復。不管是什麼立場身份，對於這樣暴力事件，全部一視同仁，必須譴責。」

原本 11月24日香港要舉行區議會選舉，外界觀望這起議員遭襲事件，香港有政黨擔心，是否有人企圖破壞區議會選舉？政制及內地事務局局長聶德權回應，候選人和支持者能否安全進行選舉活動，以及香港市民的當天投票安全，都是非常重要的問題，港府會繼續跟警隊密切保持溝通。

▲▼ 聶德權 。（圖／記者任以芳攝）

▲香港政制及內地事務局局長聶德權。（圖／記者任以芳攝）

聶德權也提出，根據區議會條文規定，如果出現公共暴力或騷亂，特首有權押後區議會選舉時間，不過，不能超過14天。也就是說，原訂 11月24日舉行投票，香港政府預留押後時間，可能改到12月1日舉行。假設情況不樂觀，香港情勢還是出現騷亂情況，立法會將提交修訂法草案，區議會時間將暫時停擺，最後再定投票時間，目前香港現行法例是有準備。

假設投票時間「暫停舉行」，香港區議會未來將短暫空轉，影響很大。林鄭月娥也表示，這五個多月以來，香港發生這麼大動盪，出現很多暴力示威者，衝擊廣大市民的自由人權。對此，中央十分重視，給予她高度信任，以及特區政府的工作、警隊克盡職守的表現十分肯定。

▲ 林鄭月娥北京記者會。（圖／記者任以芳攝）

▲ 林鄭月娥表示目前香港社會紛亂，此時提出基本法23條立法，是很大挑戰。（圖／記者任以芳攝）

至於談到香港動亂局勢，中共19屆四中全會上週結束後發表的公報也提到，「必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。」

韓正今會見林鄭月娥有提及四中全會內容，要求嚴格依照憲法和基本法來管治香港及澳門，維護港澳長期繁榮穩定。對此，港媒提出基本法23條立法問題。林鄭月娥指出，基本法23條立法是特別行政區的憲制責任，過去特區政府曾做過，引起極大的爭議。當前香港社會正處於紛亂，此時提出立法，將會帶來更大挑戰。

近期香港發生的「反送中」運動，不少示威者主張「香港獨立」，外界觀望港府會否為23條進行立法。基本法23條內容，主要是特區政府自行立法「禁止叛國及分裂國家」等罪行，港府曾於2003年進行立法，引起泛民主派反對，引發50萬人上街大遊行，最後政府撤回草案。

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