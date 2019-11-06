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基本法第23條具爭議性　林鄭月娥：此時立法挑戰極大

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▲ 林鄭月娥北京記者會。（圖／記者任以芳攝）▲ 林鄭月娥表示目前香港社會紛亂，此時提出基本法23條立法，是很大挑戰。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國務院副總理韓正今（6日）會見香港特別行政區首長林鄭月娥，提及四中全會內容，要求嚴格依照憲法和基本法來管治香港及澳門，維護港澳長期繁榮穩定。對此，港媒提出《基本法》23條立法問題？林鄭月娥表示，過去特區政府曾做過，引起極大爭議，「目前香港社會正處於紛亂，此時提出立法，將會帶來更大挑戰。

▲韓正會見林鄭月娥2019.11.6。（圖／翻攝　新華社）

▲大陸國務院副總理韓正會見林鄭月娥2019.11.6。（圖／翻攝　新華社）

林鄭月娥來京出席粵港澳大灣區建設領導小組會議，大陸國務院副總理韓正也在釣魚台國賓館會見林鄭月娥。韓正提到一國兩制要穩定進行，近5個月來，修例風波演變為持續不斷的暴力活動，危害香港社會的整體利益和廣大市民的切身利益。中央對林鄭月娥行政長官和管治團隊，以及香港警隊恪盡職守的工作表現充分肯定，未來要「止暴制亂、恢復秩序。」

▲▼林鄭月娥2019.11.6北京記者會。（圖／記者任以芳攝）

▲ 林鄭月娥表示, 沒有與副總理韓正討論四中全會提出，建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制。（圖／記者任以芳攝）

針對韓正發言內容，香港媒體在林鄭月娥記者會上提出疑問，未來港府是否考慮重啟立法《基本法》第23條？對此，林鄭月娥表示，過去特區政府曾做過，引起極大爭議，當前香港社會正處於紛亂中, 此時提出立法, 將會帶來更大挑戰。」

不過，針對香港動亂局勢，中共19屆四中全會上週結束後發表的公報也提到，「必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。」香港泛民主派認為，這就是幫《基本法》第23條鋪路。林鄭月娥也表示, 與副總理韓正會面期間, 沒有討論四中全會提出，建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制。

▲ 林鄭月娥北京記者會。（圖／記者任以芳攝）

▲ 林鄭月娥表示目前香港社會紛亂，此時提出基本法23條立法，是很大挑戰。（圖／記者任以芳攝）

這幾年，香港獨立爭論不休，有人提倡應盡快為《基本法》第23條立法，但立法呼聲同時引起社會憂慮會否危及香港的言論自由。據《基本法》第23條，香港應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治組織或團體在香港作政治活動，禁止香港的政治組織或團體與外國的政治組織或團體建立聯繫。

近期香港發生的「反送中」運動，不少示威者主張「香港獨立」，外界觀望港府會否為23條進行立法。基本法23條內容，主要是特區政府自行立法「禁止叛國及分裂國家」等罪行。港府於2002年9月推出《實施基本法第23條諮詢文件》，隔年2003年2月刊憲《國家安全(立法條文)條例草案》啟動立法程序，引起泛民主派反對，引發50萬人上街大遊行，同年9月港府撤回草案。

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