遇襲後首發聲！何君堯批「香港夠亂了」：自己無畏無懼

▲何君堯6日遇襲，胸口受傷濺血送醫，兇手被制服後逮捕。（圖／翻攝自巴打絲打臉書）

記者馬叔安／綜合報導

於6日早晨遇襲的香港立法會議員何君堯，在當天11點左右首次發聲。他表示，感謝各位關心他的支持者、朋友和媒體，自己目前沒有生命危險，正在接受手術治療，「最近建制派已經被黑色勢力的威嚇所籠罩」、「我們要止暴制亂，讓香港社會回復安寧！」

何君堯在自己微博上發表的新聞稿寫道，自己今早在屯門樂翠區進行街站宣傳，期間遭受兇徒蓄意持刀襲擊，「過程中，我的左上胸被刀刺中，已即時送到急症室接受醫護人員治理」，另外有兩位同事，一位手部受刀傷，一位雙手及手臂受傷。

▲何君堯6日遇襲影片曝光。（圖／翻攝自蔣麗芸議員臉書）

他對醫院表示感謝，並強調建制派最近辦事處和宣傳品被刑事毀壞、候選人被抹黑，「今早甚至是香港區議會直選上黑色的一天」，候選人竟然受到兇徒蓄意的襲擊，競選秩序已經蕩然無存。

何君堯指出，人間正道是滄桑，「今天，我何君堯雖然受傷了，雖然這個競選氣候已經不公和失去秩序了，但我仍然會無畏無懼」。他在結尾呼籲，香港已經亂夠了，「正如我的選舉口號：穩定勝於一切。」

香港立法會議員何君堯6日早晨8時許在屯門湖翠路造勢，一名男子送上鮮花後，突然拿刀猛刺，周圍人士見狀趕緊上前制止施暴者。香港警方表示，何君堯被可疑人士斬傷，他神智清醒搭乘救護車送醫治療，本次事件中有3人受傷，包含何君堯、何君堯助裡，及疑兇。

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