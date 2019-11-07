聲援被捕同學！港中大畢業生戴V怪客面具...高喊口號：5大訴求缺一不可

▲香港中文大學畢業生持標語向港府抗議。（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」）

記者洪珮瑄／綜合報導

隨著示威活動持續燃燒，香港中文大學今（7）日早上舉行畢業禮時，有學生發起典禮前遊行，期間紛紛戴上V怪客面具，並高喊口號，藉此聲援因參與示威而被捕的學生。

綜合港媒報導，今早8點左右，大批身穿畢業服的學生在港鐵大學站聚集，一旁還有人正派發黑色口罩、白絲帶、面具及文宣。直到9點左右，參與遊行的學生從大學站出發，前進到港中大本部，此次活動約有300人參與。

據悉，學生們穿著一身畢業袍，戴上口罩、白絲帶，部分人士甚至帶上V怪客面具及頭盔等裝備，且手持「免於恐懼的自由」、「光復香港 時代革命」等標語，一邊高喊著「五大訴求，缺一不可」、「香港人，反抗」等口號，希望能聲援所有因反修例示威而被捕的同學。

▲學生戴口罩、持標語，聲援被捕同學。（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」）

遊行進行期間，一名說著普通話、聲稱是中大生的男子持刀到場，甚至還唱國歌，嚇壞身旁的人。據悉，被問到為何持刀時，他則表示，因有人曾在遊行期間以刀傷人，所以為了保護自己只好這樣做。事後，該名持刀男主動將刀放下，隨後便遭保安帶離現場。

香港反修例抗爭從6月至今仍未平息，隨後又因《禁止蒙面規例》通過而讓衝突加劇，香港大批年輕學生走在最前線，要求政府正面回應訴求。據悉，截至10月底，已有264名來自11所大專院校的學生先後被捕，其中54人被定案起訴，涉及暴動、縱火、刑事毀壞、非法集結等罪名。

據星島日報報導，警方從6月至今共捕264名參與示威活動的大專學生，涉及11所政府資助大學和自資院校，其中理工大學人數最多，共有58人被捕；其次是中文大學、香港大學及專業教育學院，被捕人數分別為57、44及40人，至於仍在候查的學生有130多人，至少有一人獲釋。