LIVE／韓國瑜親上火線　回應7200萬南港豪宅案

記者袁茵／新竹報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形象力拚2020總統大位，但6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」。對此，韓國瑜親上火線回應此事，ETtoday新聞雲全程直播。

據週刊報導，台灣肥料公司於2011年推出的北市南港重劃區豪宅建案「無雙（日升月恆）」，剛好搭上南港重劃區炒作議題，甫推出就叫好又叫座，號稱「南港第一豪宅」，創下三天完售紀錄。但2014年完工後，陸續爆發廣告不實、品質不良等爭議，讓原本動輒7、8000萬元的無雙身價一夕暴跌，今年六月居然傳出有屋主慘賠3700萬元出場。因此韓國瑜脫手豪宅的原因也眾說紛紜，除了政治因素外，也有人質疑炒房的可能性。





▲韓國瑜。（圖／記者黃國霖攝）

韓國瑜辦公室則還原當年情況，韓國瑜夫婦原本有意到台北來發展事業，因此先在內湖貸款購屋，後來因為擔心全家共同生活的空間不足，便開始處分內湖房產，並且向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，因為是預售屋，所以只需準備頭期款和部分的利息金額。另外，由於高估本身的財務負擔能力，韓國瑜夫婦最後決定賠本出售房產，以降低銀行貸款的財務壓力。

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▲▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）