林飛帆批惠台26條：「NG鄰居」就是背後找人弄你、揪人排擠你





▲林飛帆。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對中國大陸推出「惠台26條」，民進黨副秘書長林飛帆大酸其是「NG鄰居」，NG鄰居搞你的幾大方式分別是背後找人弄你、強迫推銷奇怪的東西、揪人排擠你、語言或行動暴力。

林飛帆在臉書發文表示，越接近大選，中國大陸的動作也越來越多。從九月份開始，習近平已定調展開「介入台灣大選方案」。整理從九月份以來，這兩個月裡，中國大陸干預大選的作為發現，大概也就是這幾種。

林飛帆提到，前天國台辦提出了「26條措施」，國台辦主任劉結一說，這26條措施的主導思想是「兩岸一家親」、「親旺親好」。

他指出，國台辦交流局長黃文濤在南京兩岸企業家峰會解釋這26條措施時說，這26條體現四個堅持，分別是「堅持一國兩制、和平統一；堅持擴大兩岸交流合作、深化兩岸融合發展；堅持對台工作中，貫徹以人民為中心的發展思想；堅持中共19屆四中全會所提不斷完善「促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉」。

林飛帆指出，「國台辦的說明，用白話來說，就是直接了當告訴台灣人，這『26條措施』就是用來統一台灣，實踐『一國兩制台灣方案』用的。」他強調，「隔壁惡鄰居這樣搞我們，台灣人不會接受，也沒有人應該附和！」

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