韓國瑜夫婦花7200萬買南港豪宅　民進黨團轟：貴族卻假裝是庶民

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」競選市長的庶民形象因此破滅。民進黨立法院黨團6日上午召開記者會痛批「韓國瑜說是庶民絕對是一個大騙局」，黨籍立委齊要求韓國瑜將資金來源及金流交代清楚。

週刊報導指出，韓國瑜在失業十多年的生涯中，出任北農總經理的前一年，花了7200萬買下台北南港豪宅。對此，民進黨立院黨團5日上午召開「驚世夫妻！太太是貴婦！老公是庶民？」記者會，批評韓國瑜自稱庶民是場大騙局。

▲韓國瑜南港豪宅。（圖／記者葉南州攝）



黨團幹事長管碧玲表示，南港豪宅案就是延續所謂「一碗滷肉飯」以來已經被戳破的假神話，韓國瑜夫婦卻還樂此不彼地假戲真做、演練下去，從農舍事件到豪宅事件，可以看到的是一對夫妻兩個人一起在選總統一個職位，且太太的表現還比先生不遑多讓，「一個家庭不斷打著階級對立的選戰、標榜庶民，他們的分工就是太太是貴婦、先生是庶民，這有可能是一個庶民家庭、夫妻嗎」？

管碧玲批評，韓國瑜號稱自己長期失業，但卻在失業的最後一年出手六七萬元買豪宅，這真的是徹底的謊言，請這對驚世夫妻不要再把台灣搞成階級對立的社會，自己明明是貴族卻假裝是庶民掀起階級戰爭，對台灣的傷害是非常莫大的。

黨團書記長李俊俋表示，韓國瑜在這次的總統大選訴諸庶民起義，把其他人都批評為權貴「吃得白白胖胖」，但在他2011年失業時竟能在南港購買權狀90.73坪、總價7200萬元的豪宅，甚至在2014年就任北農總經理後就開始找買家，在2015年脫手給孫姓名醫，要求韓國瑜講清楚2011年失業時的資金來源，到底是如何買得起7200萬的豪宅、負擔得起每個月30萬的房貸？

李俊俋批評，韓國瑜不要每次一個議題打了三天就跑，必須先說清楚自己到底是不是庶民，以及為何有雲林大違建與南港豪宅，這不僅是檢驗一個候選人誠不誠實，更檢驗一個人用什麼心態面對選民，請韓國瑜針對週刊爆料一件一件跟大家交代清楚不要又想打了就跑，「至少跟我們交代你的錢哪裡來，請不要再用同樣模式，出了問題打算賣了就跑」。

立委王定宇則表示，現任高雄市政府觀光局主秘高美蘭在2011年與韓國瑜夫人李佳芬到南港看房子，用先生的名字各買一戶，對於一直標榜自己是庶民形象與七千兩百萬的豪宅到底配不配合，「該醒的人應該醒一醒」。王定宇說，這件事的揭露除了韓國瑜庶民形象的騙局，還有李佳芬是貴婦團揪團買豪宅，到目前為止看不到資金來源，要競選公職的人應該說明清楚金流來源。

立委黃國書也說，韓國瑜到底是貴族還是庶民，這是非常多人想要問的，「他的太太是貴婦，老公有可能是庶民嗎」？黃國書說，政治人物不是不能買豪宅，但要跟社會大眾講清楚錢是從哪裡來、金流是什麼，到底有沒有財產申報大家也都很想知道，若沒有申報顯然已經違反相關規定可能要誠實面對。黃國書批評，韓國瑜一路走來用庶民的姿態一再欺騙社會大眾，但往往看到他說了漫天的謊話，包括從「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」的說法，一直到現在發現原來他有這麼多財產，直言「他完全不是一個庶民」。

立委蔡易餘則表示，韓國瑜的庶民形象在今天已經昭然若揭，庶民形象已經徹底破功，離庶民已經太遠，呼籲要選總統的人應該說明清楚到底怎樣的資金來源，以及跟庶民的關係到底是如何。

▼民進黨團召開「驚世夫妻！太太是貴婦！老公是庶民？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



▲民進黨團召開「驚世夫妻！太太是貴婦！老公是庶民？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



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