呱吉、志祺七七組黨！狂酸韓國瑜：不期望發大財、總目標大家快樂

▲呱吉、志祺七七。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

網紅出身的台北市議員「呱吉」邱威傑5日在臉書上宣布，他和YouTuber志祺七七、視網膜與共同組織「歡樂無法黨」，已向內政部提出申請，將在11月14日舉辦成立大會。邱威傑與志祺七七6日受訪強調，不期望發大財、征服宇宙，總目標是大家都快樂，引用高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲等人的口號，酸味十足。

志祺七七表示，一直以來不管呱吉或視網膜，彼此在政治上有相同熱誠，用各自方式推廣自己在乎議題，在台灣關鍵時刻站出來，不期望讓城市發大財、能夠征服宇宙，在乎民眾過的快不快樂，他們的笑容，莫忘世上苦人多，閉上眼睛想起市長諄諄教誨，期待用自己影響力做一些事情。

志祺七七認為，過去政治人物為了達到年輕世代影響力跟YouTuber合作，但換個角度，能不能用自己的影響力做在乎的議題，所以在這個契機下決定要做這件事。邱威傑則說，總目標希望大家都快樂，但不只限於此。邱威傑還說，不排除跟理念相近的政黨合作，親民黨也是不錯的選擇，可以共同推出總統候選人。

志祺七七補充，開放入黨表單後，在17分鐘之內，有6、700人加入，後來就馬上關起來，「這些都是一般民眾，就是所謂的庶民大眾」，沒辦法公布個資。邱威傑指出，任何優秀人選都很歡迎入黨，網紅博恩也是非常合適人選，「博恩你有聽到嗎？歡迎你立刻加入」志祺七七說，「我們要徵召博恩，希望可以回應我的訴求」。

至於是否會推出不分區立委人選，邱威傑表示，不排除跟理念相同的候選人共同合作，希望在這場選舉中成為最強外掛，只要有共同理念，不排除徵召理念相近的政治人物或是社會賢達，都會考慮。被問到有鎖定對象嗎？志祺七七笑稱，「介於有跟沒有之間」，有想到一些，積極爭取，心存善念、盡力而為。

是否基進黨的陳柏惟入不分區？邱威傑說，他覺得有點可惜，他們基本上是柔性政黨，歡迎雙重黨籍，支持多元想法，但台灣都是剛性政黨，要加入就必須退黨，所以要看陳柏惟個人決心，台灣有三個柔性政黨，一個是民眾黨、另一個國會政黨聯盟，如果政黨候選人、政治人物有任何想法，譬如柯文哲想要兼歡樂無法黨成員，也非常歡迎。

邱威傑酸說，柯市長過去因為政治的關係，過的不是很快樂，會震怒、會暴怒，但是今天媒體採訪柯市長，問到歡樂無法黨組黨，他馬上眉開眼笑，非常快樂，這也說明組黨達成第一階段目標，把歡樂散佈出去，連柯文哲都覺得快樂，希望他加入。

對於是否邀請韓國瑜，邱威傑說，因為國民黨是剛性政黨，所以他要先退出國民黨，如果他願意退出國民黨，並且接受黨綱宗旨，譬如說香菜，那也是歡迎，蔡總統當然也是一樣歡迎。

至於要表態支持草包還是菜包？志祺七七說，現在有多一位「呱呱包」的可能性。呱吉笑回，「呱呱包」也不錯，不排除推出自己人選。

針對三位發起人的兩岸主張，邱威傑認為，「人民歡樂，走自己的路，就是最重要的事」，他也抱怨，去年11月到現在，有一些人不喜歡他，但常常說他是綠蛆走狗、貼柯柯粉，各式各樣的標籤，其實沒有必要，不管是什麼工作或是從事什麼社會議題，不需要依附任何人去做附隨組織，只要走自己的路過自己的生活。

歡樂無法黨 黨綱：

第一條 歡樂無法黨意旨歡樂無法擋，以歡樂為本，實現本黨之理念及綱領。

第二條 本黨宗旨為推動台灣社會每處每地都歡樂、台灣民眾無時無刻不歡笑，建構良好表演自由之環境及大家都知道如何教育孩子的社會，避免所有國民被香菜侵擾、被各式粉類出征，實現自由民主台灣之為目標。

第三條 本黨主張政治不難，找回歡樂而已。

第四條 本黨基於黨員多元化原則允許雙重黨籍，並且不收黨費，認同本黨理念喜香菜者仍可以依規定申請入黨。

第五條 全體黨員或核心黨職幹部開會應具備酒水零食（香菜除外）、供娛樂之影片、書籍及用具，使大會氣氛保持歡樂為原則。

第六條 本黨希望一個小小的島，充滿大大的歡笑。

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