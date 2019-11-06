蔡壁如建議列「民眾黨不分區第一」　黃國昌：若收到邀請會拒絕

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導



台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，目標積極朝立法院發展，重點也放在不分區立委部分，民眾黨發起人蔡壁如6日接受專訪時表態，「我的想法，我一定會建議提名委員會邀請黃國昌，就不分區給他第一名」。對此，黃國昌6日受訪時回應，感謝蔡壁如的欣賞，但若收到蔡壁如的邀請「我會拒絕」。

蔡壁如6日於《蘋果新聞網》的直播節目《蘋果劈大選》中表示，黃國昌在國會有一定的戰力，而且在居住正義這一塊其實是可以跟民眾黨合作搭配，「我的想法，一定會建議提名委員會邀請黃國昌，就不分區給他第一名」。

黃國昌6日下午受訪時表示，感謝蔡壁如的欣賞，但自己現在仍是時代力量黨員，對他來講現在就是一方面努力為時力區域立委參選人拉票，另一方面盡自己的能力幫時力衝刺不分區立委的政黨票。

黃國昌說，自己就是委婉地謝謝蔡壁如的肯定與欣賞，自己在今年夏天就講得很清楚，在思考這個問題的格局與層次是他所關心的正改革議題，究竟要把自己放在什麼位置上才能發揮最大的效益，自己還能做多少、還有多少力氣，因為這些議題都不是靠個人就能夠實現，需要一個團隊、一股力量來實現。

至於若親自收到蔡壁如的邀請，是否會當面拒絕？對此黃國昌則直接回應「我會拒絕」。

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