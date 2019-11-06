「吳敦義就是想當立法院長！」　沈富雄：國民黨將陷入萬劫不復的絶境

▲吳敦義。（圖／記者葉南州攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨不分區立委安全名單是否納入黨主席吳敦義，吳敦義5日鬆口，假如有適當機會，排在第8、9或10，一定會考慮。對此，前立委沈富雄6日表示，他十分不樂見吳敦義當上陽春立委，「你會以黨團為據點，與黨中央抬槓，使國民黨陷入萬劫不復的絶境。」

沈富雄透過臉書表示，吳敦義態度曖昧、言辭支吾，但敦義之心，路人皆知，就是想當立法院長，他提到，吳敦義的構想就是韓國瑜選上總統、任命行政院長，國民黨在立法院沒有過半，這時，國民黨需要一位能夠發揮比較大力量的立委，以配合行政院長，這位立委的條件是經驗比較充足、視野也算開闊。

不過，沈富雄指出，他要澆吳敦義一大盆冷水，因為他的看法剛好相反，韓國瑜選不上、沒有機會任命行政院長，他同意國民黨席次不過半，因為民眾黨與時代力量不會幫國民黨過半，因此國民黨不需要吳敦義，雖然吳經驗充足，無人可與匹敵，但視野一點也不開闊，是國民黨敗選後改革的阻力。

因此，沈富雄說，他一點也不擔心吳敦義會當上院長，因為一點機會也沒有，但十分不樂見吳當上陽春立委，否則會以黨團為據點，與黨中央抬槓，使國民黨陷入萬劫不復的絶境。

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