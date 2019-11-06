習近平進博會提倡「經濟大門更開放」　歐商會：去年只有一半協議兌現…

▲大陸國家主席習近平（左）出席進博會開幕式，並且參觀義大利展館。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

第二屆中國國際進口博覽會（進博會）5日於上海開幕，大陸國家主席習近平也提出「3點倡議、5個推進」，計畫執行更多對外開放的措施。不過中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）副主席開樂（Carlo D'Andrea）卻說，希望中方可以實踐承諾，「而不是像我們先前聽到的空洞諾言一般。」

▼進博會。（圖／CFP，下同）

據美國之音（VOA）報導，歐盟商會4日公布一份對在華歐洲公司的調查報告，內容提到，在去年參加進博覽會的歐洲企業中，只達成一半的交易協定而已，不少企業都認為「沒有後續行動」，因為他們的中方合作夥伴均未履行義務。開樂說，「我們期待今年的會議能為促進進一步市場開放和增加外國投資的具體措施作更多補充，而不是又淪為空頭支票。」

報導指出，接受歐盟商會調查的公司當中，就有過半數的企業表示今年不再參加進博會。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政府顧問也表示，「既然進博會是要向世人展示中國的開放成果，那麼，我們就透過此次盛會來證明當局會開放它的農業市場，還有中國和歐盟將要談定的協議吧。」

大陸外交部發言人耿爽曾對此指出，在改革開放方面，中國始終是信守承諾的，「請歐方放心，中方在履行諾言、兌現承諾方面會不遺餘力，不存在所謂的疲勞問題。」

習近平也稱，「我們是一個守信的國家，我們說出來的話都是要算數的」，針對繼續擴大市場開放的議題，中方將更加重視進口的作用，進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高品質產品和服務的進口；此外，中國將推動進口和出口、貨物貿易和服務貿易、雙邊貿易和雙向投資、貿易和產業協調發展，促進國際國內要素有序自由流動、資源高效配置、市場深度融合。

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