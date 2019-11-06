進博會／習近平提三倡議五措施　承諾繼續降低關稅、擴大外貿

▲進博會開幕式上，中共總書記習近平發表演說。（圖／翻攝自CCTV）

記者陳政錄／上海報導

大陸國家主席習近平昨（5日）於上海，出席「第二屆中國國際進口博覽會」，提出共建世界經濟的三點倡議、5大新開放舉措，他說，「中國市場這麼大，歡迎大家都來看看」，並抨擊貿易保護主義、單邊主義，強調中國「是一個守信的國家」，出來的話都會算數。



▲第二屆中國國際進口博覽會，在上海國家會展中心召開。（圖／記者陳政錄攝，下同）

習近平是連續第二年出席進博會，本屆主題為「新時代 共享未來」，於11月5日至10日舉行，根據大會最新數據，共有181個國家、地區、國際組織與會，3800多家企業參與，64個國家參加國家綜合展。開幕式上，中共總書記習近平發表主旨演講，法國總統馬克宏與希臘總理米佐塔基斯、牙買加總理霍爾尼斯、塞爾維亞總理布爾納比奇等一同參加進博會開幕式及相關活動。

開幕致詞上，習近平首先細數去年進博會上，擴大對外開放的5方面舉措、對上海提出了3點進一步開放的要求的成果，包括上海自由貿易試驗區臨港新片區設立、設科創板並試點註冊制、《外商投資法》將於明年1月1日起實行等，強調「我們是一個守信的國家，我們說出來的話都是要算數的」。

▲第二屆中國國際進口博覽會開幕式，中共總書記習近平抨擊貿易保護主義。（圖／記者陳政錄攝，下同）

接著他提到，面對世界經濟發展的難題，應以更加開放的心態和舉措，共同把全球市場的蛋糕做大，「而不應把一己之利凌駕於人類利益之上」。為共同推動開放型世界經濟、構建人類命運共同體提出三點倡議，包括共建開放合作、開放創新、放放共享的世界經濟。

習近平說，全球價值鏈深入發展，各國經濟融合是大勢所趨，協商合作才是正道，堅持「拉手」而不是「鬆手」，堅持「拆牆」而不是「築牆」，堅決反對保護主義、單邊主義。他說，新一輪科技革命的道路上，「我們應該共同加強知識產權保護，而不是搞知識封鎖，製造甚至擴大科技鴻溝。」同時，積極促進貿易和投資自由化便利化、落實《聯合國2030年可持續發展議程》，加大對最不發達國家支持力度。

習近平接著宣布本屆進博會後，中方將推進的五大新開放舉措，強調十九屆四中全會召開後，中方將堅持對外開放的基本國策，推動一、繼續擴大市場開放；二、繼續完善開放格局；三、繼續優化營商環境；四、繼續深化多雙邊合作；五、繼續推進共建「一帶一路。」

在擴大市場開放上，習近平說，中國有近14億人口，中等收入群體規模全球最大，前景不可限量，「歡迎大家都來看看」，中方將更加重視進口的作用，進一步降低關稅和製度性成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。

習近平進一步表示，為完善開放格局、優化營商環境，中方將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，「就是我們的海南省，全省建成自由貿易港。」以及繼續推動各區域發展戰略，和繼續放寬外資市場准入，繼續縮減負面清單，完善投資促進和保護、信息報告等製度，並營造尊重知識價值的環境。

在中美貿易摩擦複雜化的背景下，本屆進博會習近平也重點提及，將深化國際上的多邊合作，包括希望區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）早日簽署生效，願加快中歐投資協定、中日韓自由貿易協定、中國－海合會自由貿易協定談判進程，參與聯合國、二十國集團、亞太經合組織、金磚國家等機制合作，並推動共建「一帶一路」高質量發展。

習近平說，中國將張開雙臂，為各國提供更多市場機遇、投資機遇、增長機遇，實現共同發展。

在開幕式結束後，習近平還與馬克宏等中外領導人，共同巡視國家綜合展區，並認真了解以70周年為建設主題的「中國館」，和港澳台展區，包括在國台辦主任劉結一的介紹下，了解展示多項對台工作成果的「台灣融」專區。

▼第二屆中國國際進口博覽會，中國館內的「台灣融」展區。

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