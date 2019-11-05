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影／林鄭月娥微笑出席上海進博會　大談用人工智能幫助中國

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記者陳政錄／上海報導

香港特區行政首長林鄭月娥在昨（4日）晚間會見大陸國家主席習近平後，今天出席上海「第二屆中國國際進口博覽會」開幕式暨虹橋國際經濟論壇，儘管撤換傳聞四起，但面對媒體敏感提問，她仍面帶微笑走入下午分論壇會場，並在會上大談香港將透過人工智能（AI，台灣稱人工智慧），助力中國成為國際上的領先者。

▲▼香港特區行政首長林鄭月娥出席進進博會下午的虹橋國際經濟論壇。（圖／記者宋良義攝）

▲香港特區行政首長林鄭月娥出席進進博會下午的虹橋國際經濟論壇。（圖／記者宋良義攝）

「修例風波」持續了5個月，外媒相繼傳出林鄭月娥將於明年三月遭撤換，與此同時，林鄭近日先是赴北京與中共中央政治局常委韓正會面，又來到上海出席進博會、會見習近平，並得到習稱「中央對你是高度信任的」正面肯定。

▲▼香港特區行政首長林鄭月娥出席進進博會下午的虹橋國際經濟論壇，於人工智能與創新發展分論壇上演說。（圖／記者陳政錄攝）

▲香港特區行政首長林鄭月娥出席進進博會下午的虹橋國際經濟論壇，於人工智能與創新發展分論壇上演說。（圖／記者陳政錄攝，下同）

值得注意的是，除了上午出席開幕式外，原本傳出林鄭月娥將出席嘉賓名單遲遲未公布的「第二屆虹橋國際經濟論壇」—70年中國發展與人類命運共同體分論壇，但一早由大陸官媒新華社闢謠，確認林鄭將出席原本未將她列在名單內的「人工智能與創新發展分論壇。」

林鄭月娥在會上發表演說時指出，人工智能是當前發展最快的技術之一，包括自動化、自然語言處理、大數據分析、機器人等技術，讓數十億人享受到AI。她提到，在這其中，金融是首先積極利用AI技術，並從中獲益的行業，而在這方面，香港有良好的土壤。

▲▼香港特區行政首長林鄭月娥出席進進博會下午的虹橋國際經濟論壇，於人工智能與創新發展分論壇上演說。（圖／記者陳政錄攝）

面對大陸國務院於2017年印發《新一代人工智能發展規劃》，林鄭月娥細數，去年香港頒發了8張虛擬銀行牌照，並正式啟用了快速支付技術「轉數快」，以及正在吸引人才、推廣科技教育、加強研發能力，吸引中科院、哈佛、倫敦大學學院在內的全球頂級研究機構進駐香港科技園等政策措施，直言「人才是人工智能成功發展的關鍵因素。」

林鄭月娥說，香港決心利用在研發能力、人才儲備和與世界互聯互通等方面的優勢，繼續加強粵港澳大灣區的創新合作，協助中國成為AI領域的國際領先者。

此外，下午林鄭月娥步入會場時，面對守候媒體追問與習談話內容、撤換傳聞、陳同佳案情況，林鄭月娥雖全程不發一語，但始終面帶微笑，在工作人員的開道下進入貴賓室。

▲▼香港特區行政首長林鄭月娥出席進進博會下午的虹橋國際經濟論壇。（圖／記者陳政錄攝）

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