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影／上海進博會今登場！習近平：我們是守信的國家「說出的話都算數」

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▲▼進博會。（圖／CFP）

▲進博會5日開幕。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

第二屆中國國際進口博覽會（進博會）今（5）日於上海正式登場，超過150個國家和地區的3000多家企業共同出席盛會，規模比去年更為壯觀。大陸國家主席習近平出席開幕式時表示，去年在首屆進博會上宣布了中國擴大對外開放的5方面舉措，對上海提出了3點進一步開放的要求，1年來已經基本落實。「我們是一個守信的國家，我們說出來的話都是要算數的。」

習近平也指，「1年前，我們在這裡成功舉辦了首屆中國國際進口博覽會。今天，更多朋友如約而至。本屆中國國際進口博覽會延續『新時代，共享未來』的主題。我相信，各位朋友都能乘興而來、滿意而歸！」

▼大陸國家主席習近平在進博會開幕式發表演講。（圖／翻攝自CCTV）

▲▼大陸國家主席習近平在進博會開幕式發表演講。（圖／翻攝自CCTV）

習近平再稱，「世界經濟發展面臨難題，沒有哪一個國家可以獨自解決，各國應該堅持人類優先的理念，而不應該把一己之利凌駕於人類之上，我們要以更加開放的舉措，共同把全球市場的蛋糕做得更大，把全球共享的理念做得更實、全球合作的方式做活，共同把經濟全球化的阻力搞得越小越好。」

習近平也曾提到，進博會在短時間內迅速吸引世界各國和企業廣泛參與，「成為全球貿易發展史上的一大創舉，成為新時代國際合作的又一重要平台」；中國主動擴大進口，是著眼於推動新一輪高水平對外開放、深化共建「一帶一路」國際合作、共同構建開放型世界經濟的主動作為。

據悉，今年有141家台灣企業參與進博會，數量較上屆還多，不過因為沒有專門的台灣館，所以企業依照其性質，將攤位分配至裝備、健康、消費、食品、服貿等5大展館。

另外，根據議程排定，5日下午將舉行第二屆虹橋國際經濟論壇分論壇，4場分論壇議題分別是「政府角色與跨國公司視角」、「人工智慧與創新發展」、「世貿組織改革與自由貿易協定」和「數位化時代與電子商務創新發展」。預計將有包含全球500強企業領袖等在內的50多位重量級政商學界人士與會，為新時期的世界經濟發展分享意見。

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