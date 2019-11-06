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進博會／法國總統出席為中國站台　馬克宏：貿易戰沒有贏家

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▲▼法國總統馬克宏出席進博會開幕式，發表演說。（圖／記者陳政錄攝）

▲法國總統馬克宏出席進博會開幕式，發表演說。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

第二屆中國國際進口博覽會昨（5日）開幕，首次有西方重要國家元首—法國總統馬克宏出席，他除了率40位企業代表團前來、參與多個活動，還在開幕式上致辭時，讚揚中國改革開放40多年來的成就，並稱中國從全球化的受益者，成為塑造者。希望中美達成協議，緩解緊張關係。

▲▼第二屆中國國際進口博覽會，在上海國家會展中心召開。（圖／記者陳政錄攝）

▲第二屆中國國際進口博覽會，在上海國家會展中心召開。（圖／記者陳政錄攝）

本屆進博會主題為「新時代 共享未來」，於11月5日至10日舉行，根據昨日大會數據，共有181個國家、地區、國際組織與會，3800多家企業參與。開幕式上，除中共總書記習近平發表主旨演講外，法國總統馬克宏與希臘總理米佐塔基斯、牙買加總理霍爾尼斯、塞爾維亞總理布爾納比奇等一同參加進博會開幕式及相關活動。

馬克宏指出，貿易戰的影響，對世界是不利的。同時，面對發展不平衡、貿易摩擦，使用單邊主義、關稅武器和叢林法則不是法國的選擇，也不是歐洲的選擇。「希望最終中美雙方能達成協議，緩解緊張關係，同時維護中美兩國最大貿易夥伴歐盟的經濟利益。」

呼應習近平在會上，提及五大新開放舉措，馬克宏說，開放也是歐洲的選擇。他表示，非常期待中國進一步擴大開放的舉措，因為在全球化中，各國都面臨發展不平衡的問題。

▲▼第二屆中國國際進口博覽會開幕式，中共總書記習近平宣布大會開幕並發表主旨演講。進博會,習近平（圖／記者陳政錄攝）

▲第二屆中國國際進口博覽會開幕式，中共總書記習近平宣布大會開幕並發表主旨演講。（圖／記者陳政錄攝）

他繼續強調，貿易戰沒有贏家，中國作為各國重要貿易夥伴的利益以及多邊主義、自由貿易和多邊貿易體系應該得到維護。馬克宏說，歐盟視中國為重要的合作夥伴。

據了解，本次馬克宏訪華，法國共組織包括空客、巴黎銀行、歐萊雅等40家知名企業的首席執行官與會，出席上海的蓬皮杜博物館（西岸美術館）揭幕。在國家支持下，外媒報導稱有一名法國總統顧問說，馬克宏此行，法國企業預計將在農業、旅遊、衛生及其他領域，與中方簽署約40份合約。


本屆進博會在中美貿易摩擦複雜化之際召開，分析人士認為，馬克宏的出席不僅對中法經貿關係帶有促進意義，也被認為是，對中國向世界展現開放姿態、維護自由貿易和多邊主義倡議的一種背書。

新華社報導，5日晚間，大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛5在上海豫園，會見法國總統馬克龍和夫人布麗吉特。中方盼藉此讓馬克宏了解中國傳統文化，馬克宏則指出，在上海預見了中國的開放與未來，而法中同樣擁有燦爛文明，未來也將替兩國交流注入新的內涵。

▲▼進博會，中國國際進口博覽會會場外觀。（圖／中新社）

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