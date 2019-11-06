第二屆上海進博會登場！鑲4萬顆鑽石、價值3900萬黃金馬桶成亮點

▲第二屆中國國際進口博覽會5日登場。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

第二屆中國國際進口博覽會（進博會）今（5）日於上海正式登場，超過150個國家和地區的3000多家企業共同出席盛會，規模比去年更為壯觀。然而，品質生活展館內，有一個鑲有40815顆、總計334.68克拉鑽石的黃金馬桶，市價高達128萬多美元（約新台幣3914萬元）。

綜合陸媒報導，這個鑽石黃金馬桶製造商、MATRO GBJ旗下珠寶品牌冠玲瓏表示，在追求藝術性的同時，此展品將申請金氏世界「最多鑽石坐便器蓋板」新紀錄，並預計6日下午，金氏世界紀錄評判員將來到進博會現場，為這件新作品頒發證書。

此外，冠玲瓏還展出了一把鑲嵌有400克拉鑽石，含有1.6公斤的18K白金的鑽石吉他，估計價值約為200萬美元（約新台幣6074萬元）。

▲黃金馬桶（左）、鑽石吉他（右）。（圖／翻攝微博）



新華社報導，「產品」是本屆進博會亮點之一，有越來越多的最新科技和產品在此實現「全球首秀」，本次企業展設置科技生活、汽車、裝備、醫療器械及醫藥保健、品質生活、服務貿易、食品及農產品等7個展區，展覽面積由過去的27萬平方米增至33萬平方米。

另外，東森自然美推出的「六大系列新品」也首次亮相進博會舞台，滿足不同年齡族群、不同肌膚問題的需求，此外，還提供「十大功能智能肌膚檢測儀」免費體驗，提供專業諮詢，響應進博會鎖定專業採購商的策展初衷。

東森自然美執行長林燕玲在日前發布會上表示，自然美擴大研發投入後，採用鑽石級、諾貝爾級原料推出明星護膚品，未來，也將考量推出子系列等，進一步滿足大陸消費者多樣的需求，並藉由進博會平台，尋找電商等領域的通路合作夥伴。

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