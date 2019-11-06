0生意捧場！天使妹刮刮樂「神強運」驚呆...路人秒掏錢　婆婆罕見舉動網讚爆

▲真的好心有好報。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天中午在郵局前，看到有老婆婆賣刮刮樂，儘管來來去去的人潮不斷，但沒有任何人佇足購買，熱心的她忍不住掏錢捧場，沒想到竟連續中獎，金額還越來越大，周圍的人見狀，紛紛上前試手氣，而婆婆的生意也突然好了起來。

女網友在「爆廢公社」娓娓道來，當時她目測婆婆至少60歲，又頂著大熱天，而且人來人往，連一個捧場的人都沒有，於是她走上前，打算買兩張刮刮樂。

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婆婆看到她，熱情地招呼著，「來坐...喜歡什麼樣的，自己選，我幫妳撕」，然後一邊拿著自己的傘幫原po遮陽。而女網友快速選了兩張100元的，結果第一張沒中，第二張卻中了200元。

▲po文狂吸8千多讚。（圖／翻攝自爆廢公社）

原po回憶道，婆婆很開心地報喜，彷彿中獎的人是自己，由於她的初衷是幫忙老人家，所以又挑了張面額200元的刮刮樂，「我把號碼全部刮開，看到不熟悉的英文字，想說應該沒中了，結果婆婆告訴我，中了1200，我還不信，用google查了一下，咦...真的中了耶！」

眼看好運接連上門，女網友也笑了，開心地問婆婆想喝什麼飲料，她請客，畢竟在大熱天擺攤，真的蠻辛苦的，不過婆婆一直婉拒，「那時旁邊有人看到我中，也紛紛向前跟婆婆購買。最後，我也去茶魔買了一杯飲料請婆婆，雖然不是什麼偉大的事，但我想散播一點快樂給別人。」

看到這段故事，網友們感動的同時也不禁大讚，「對妳跟婆婆來說，都是幸運的一天」、「善良的人最有福，好心有好報」、「誠實的婆婆」、「好心一定有好報的」、「善良的婆婆跟好心、運氣好的版主」。

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