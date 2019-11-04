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1顆頭賺38！電剪「頭皮紅腫」妻秒客訴　10年理髮師丟飯碗...嘆：該換枕頭套

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▲理髮、剪髮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲他做剪髮10多年，結果莫名躺槍丟了工作。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名理髮師日前幫男客人剪頭髮時，一旁妻子發現丈夫頭皮紅腫，也沒有反映，立刻填客訴單害他丟了工作。委屈的他還原事件經過，並推測紅腫原因，對於單子上誇張激動的用詞，更是感慨，「我是拿電剪還是吹風機敲你老公的頭嗎？何來粗暴？」

理髮師在爆怨公社娓娓道來，工作於知名賣場剪髮的他，10月29日那天幫一位男客人快速理髮，沒想到在過程中，竟莫名其妙被指責與客訴，「我能理解妳看到先生頭皮紅腫的緊張心情，但妳從頭到尾沒有在旁邊，卻直接去填寫客訴單，我人就在現場，妳有任何不滿意的地方不能先過來跟我說嗎？好笑的是，妳寫完還是過來找我興師問罪了。」

請繼續往下閱讀...

理髮師表示，也許他的服務真的沒到100分，但也絕非客訴單上所言，「將客人頭皮推傷，推到破皮，粗暴、技術極差！」事實上，電剪都有套公分安全套，若要推到破皮，真的是極困難的事情，「紅腫部分可能是最近換季，或是你家的枕頭套應該洗了，剪短之後才明顯看得出來。極度粗暴？我是拿電剪還是吹風機敲妳老公的頭嗎？何來粗暴？」

▲快剪100！電剪「頭皮紅腫」妻秒客訴　10年設計師丟飯碗...苦笑：該換枕頭套。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲人妻根本沒看剪髮過程，直接寫出這份客訴單。（圖／翻攝自爆怨公社）

因為人妻的客訴，公司請他做到這個月10日，而莫名丟了飯碗的他，有些心裡話很想跟當事人說，「妳完全沒看到我幫妳老公剪髮的過程，然後說我技術極差？每個人美感不同，雖然我不敢說自己真的剪得多好，但至少我做10來年了，一顆好的髮型是需要時間來細雕的，妳只花1百塊，我一顆頭只賺妳38塊，真的沒有太多時間慢慢剪，妳人不在現場還能寫成這樣，最後妳真的那麼在乎你老公的話，有些錢真的不用省，讓他去salon剪頭髮吧，舒舒服服的享受比較適合你們。

對此，網友們紛紛替他抱不平，「這世上什麼事都有」、「電剪會破皮哦，長知識了」、「這種人就是花費不起沙龍店，才去100快剪啊！花了100，不符合期待…就會狗吠火車」、「現在的客人都要陽春的價格，頂級的服務」、「佛說凡事有因果關係，亂投訴害你沒工作，應該也會發生在她身上，不過這種不為員工的公司不宜久留」、「應該只是頭皮乾癬或皮膚炎，剪短才露出來，剪傷客人當場就會哀號了吧」。

另外，不少人都認為，這種情況應該要據理力爭。對此原po苦笑說，都已把事情經過交代清楚了，公司仍執意要炒他，「我有跟主管說，我們調攝影機對質，但是主管說沒必要」。

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