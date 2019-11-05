傳訊「踢我20下」祭2000酬勞！屏東男大生奇妙挑釁　她嚇呆：甘你屁事

▲女網友收到「請你踢我」的私訊。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「媽呀……一大早的嚇到小女子我了」，一名女網友日前收到一封私訊，內容讓她看傻，只見一位男網友自稱是屏東的大學生，開頭就要原PO踢他，「如果請你踢我20下（你決定地點），然後我給你最少2000起跳的酬勞，你覺得如何？」看到貼文後，不少網友看傻，「有沒有這麼變態」、「這是什麼鬼咧？」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出訊息截圖，只見有位「王X」私訊原PO，「我是一個屏東的大學生，如果請你踢我20下（你決定地點），然後我給你最少2000起跳的酬勞，你覺得如何？」接著說自己被116個女生踢過，如果不相信的話，他有影片可以證明。

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男網友還對原PO說，「你照片看起來很膽小，感覺應該不敢踢人哈～我不是詐騙放心～只是真的想被踢而已～如果你踢過人再跟我說吧～因為你看起來很膽小～」原PO只是淡淡回了一句「膽小甘你屁事？」

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▲男子訊息中直呼「請你踢我20下」、「給你最少2000起跳的酬勞」。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，不少網友紛紛看傻，「還真有人這樣啊」、「我可以倒貼2000請他讓我踢嗎」、「這輩子沒聽過這種要求」、「這世界無奇不有」、「這種還真的有，被虐癖」、「有沒有這麼變態。」

就有人留言表示，這個根本是假帳號，因為大頭照也是盜韓國藝人的照片，而且以前就有類似的事情被PO出，「這白癡講話的方式依然沒變」、「好像常出現啊這個」、「以前也收過私訊，拜託我踢他LP，一樣套路，嗆我膽小」、「這個很久了，5、6年了吧，大概1、2個月就會有人PO上來」、「為什麼這種踢蛋文最後都一定以『你看起來很膽小』結尾，這樣比較會成功嗎？」

也有網友留言說，「真的有這種人，還曾經出現在我的生活周邊！你越大力他越開心」、「這我有約出來踢過，金額也確實有拿到，只不過踢到第3下他就撐不住了，因為，他鼻樑斷了。」

▼原PO貼出2人對話續集。（圖／翻攝自爆廢公社）

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