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高一生寫習字簿！一翻開她驚呆「示範字ctrl+v+c」神工整　網讚療癒炸

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這個字也太工整太好看了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人寫字都是潦草派，不僅覺得想把字寫的美並不容易，更認為工整派的人超厲害。一位女網友就在臉書《爆廢公社》貼出一段影片，只見她拍下一本習字簿，上面一整頁的字整齊到彷彿都是印刷示範字，原PO就在文中直呼「高一生的作業，這種字～工整到神等級。」網友也驚呼，「這也太強了吧！好厲害。」

「高一生的作業，這種字～工整到神等級，我沒辦法，太可怕了，幾乎快要一模一樣了」，原PO貼出一段IG限時動態影片，影片上還再一次強調「太扯了這字 一模一樣吧」。只見習字簿上滿滿的格子，第一排和中間處分別印有要練習的字，包括「所遊必有常」、「無道人之短」、「曖曖內含光」等語句。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲大小幾乎一致，而且相當整齊，看起來超療癒。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過放眼看過去，幾乎整頁都像印滿示範的印刷字一樣，超工整又一致，完全不像是手寫練習本，讓網友也直呼，「好美」、「硬筆字，常寫字真的會變好看」、「這應該是孩子想練字寫的，以前會有同學很認真練字，果然字都超好看」、「神人等級，以前念工科要練工程字，都沒辦法寫得這麼工整」、「這老師會被療癒。」

不過看到貼文後，就有人好奇，「老師在哪？高一還在寫這個」、「高一有這種作業嗎」、「高一作業怎麼跟小學生一樣」。有網友就猜測，「這應該是鋼筆字帖習字簿」、「這是工程字吧」、「我們高一的時候也有這個，我都一次拿兩隻筆寫」、「是鋼筆字欸！高中三年必寫的作業」、「高雄某家商吧？鋼筆國字、鋼筆數字，要寫三年。」

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