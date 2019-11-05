大號完小孩失蹤！人母一陣猛找…進廚房「小人倒地」窩角落　斷電一幕笑翻　

▲原PO去上廁所，出來找不到小孩。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

小朋友總是精力充沛，但「沒電」的時候說睡就睡，讓很多爸媽哭笑不得。一位媽媽就表示，她只是去上個廁所，出來就發現小孩不見，急得一陣猛找，最後踏進廚房，看到眼前一幕馬上笑翻，因為小孩就躺在廚房地上睡覺，「#哪裡都能睡的概念 」許多爸媽們也秒懂，紛紛直呼「太可愛了」。

這位媽媽在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，文中直呼「為娘的我只是去上個大號，出來猛找小孩……結果……」只見這位媽媽到處找小孩，最後走進廚房，發現小朋友就在流理台旁邊的角落，正躺在地上睡覺「充電」。

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看到小朋友豪邁地躺在地上，一隻小手還靠在臉旁、一副睡得香甜的模樣，讓原PO忍不住貼上3張笑到哭的表情符號，「#哪裡都能睡的概念」、「#已笑翻」、「你們家有哪裡都能睡的孩子嗎？」

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▲結果原來是小朋友「斷電」，睡倒在廚房地板。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，不少爸媽秒懂，「在牛排館吃到睡著」、「餅乾吃到一半突然斷電」、「我們家的也會路倒在廚房」、「我兒子小時候也是耶！超好笑的」、「背著頭歪歪也能睡」、「轉個身廁所睡著」、「我朋友的小孩聽我唱歌，站在娃娃車上睡」、「站著睡是孩子的技能」。

其他網友也紛紛留言，「好可愛哦，涼快嗎」、「你家廚房好乾淨，難怪小孩躺著就睡了」、「也太厲害了」、「怎麼這麼可愛」、「哈哈哈大家孩子真可愛」、「睡在廚房太可愛了啦」、「真羡慕小孩」、「原來是房間啊！我還以為是廚房。」

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