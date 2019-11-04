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屏東哥取消搬家！估價員一問...女友顫抖「謝謝，不搬了」　她機警揭恐怖真相

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲女生想逃離恐怖情人，結果被對方發現。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名不動產估價員因工作緣故，經常接到奇怪的客人電話，今年2月，有位女生預約搬家，還說越快越好，後來對方男友又致電取消，說是小倆口鬧彆扭，對話過程中，她嗅出種種詭譎之處，並引導女方打暗號，在確認真的有問題後馬上報警，成功阻止了一場可能隨時會爆發的悲劇。

蔡姓估價員在「爆系故事館」寫下這段經歷，2月期間，一位女客人預約隔天搬家，並焦急地說，「我朋友要我搬走，因為我影響到他了，所以越快越好」，當時聽到對方聲音，她能明顯感受到驚慌與懼怕，於是順口關心了一下，女客人沒多說什麼，僅回覆「還好。」

請繼續往下閱讀...

沒想到，她晚上又接到女客人的電話，詢問是否能現在就搬，在她好奇詢問下，對方突然沒頭沒尾地說，「他一直在喝酒」、「他要我搬走的」；然而不到幾分鐘，同樣的電話號碼打來，但卻換成男生的聲音，「小姐，是不是有一位XXX打去約搬家，我們夫妻吵架她在鬧彆扭啦，已經不用了！」

▲還好原po熱心又機警，化解一場隨時會引爆的危機。（圖／翻攝自爆系故事館）

▲還好原po熱心又機警，化解一場隨時會引爆的危機。（圖／翻攝自爆系故事館）

聞言，蔡女心下覺得有鬼，趕緊接著說，「先生不好意思喔~因為我車子也派了，訂車的人是小姐，所以可以讓小姐跟我說一聲嗎？讓我確定一下，因為是公司流程，真的很抱歉。」此時，她聽到男生對旁邊說，「妳趕快跟她講啦」，然後那位小姐便帶著哭腔，隔著一小段距離，輕聲地回「不搬了不搬了。」

這下她更懷疑案情不單純了，於是立刻編了一套說詞，「先生真的很對不起，我不是故意沒聽見的，可是我真的沒聽到，可以讓小姐再跟我確認一次嗎？因為公司都會聽我們跟客人的通話，讓我趕快跟公司取消，不然師傅可能在路上了！」

結果，這句話果然奏效了，男方雖然非常不耐煩，但也默默將電話交給女方。當時，那位小姐的聲音明顯顫抖著，直說「小姐謝謝妳幫忙，不用了，我不搬了」，中間還夾雜著一種很痛又強忍的聲音，原po下意識猜測，是男生在捏她，威脅她講出這些話，所以試探地問，「小姐需要幫忙嗎？」而女客人則以微弱的氣音回，「我不敢。」

▲女友,失戀,分手,哭（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲她不斷想辦法引導。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

不過她不放棄，立刻換了種問法，「回答我好或者不好。」這瞬間，對方彷彿抓到救命稻草，堅定地說「好」，隨後兩人結束通話，她也立刻打電話報警。

這件事情讓她很不安，就連煮飯都差點操灰搭，所以又打了女方的電話和Line，但都沒有回應，「過幾天她打給我了，她一直跟我道謝，說後來是警察協助她的，包含她的物品撤走都有警察保護，同時也有教她該怎麼做，怎麼保護自己。」另外，男方只是恐怖情人，兩人根本不是夫妻關係。

這段故事讓許多網友感動又敬佩，紛紛留言大讚「謝謝妳救了她」、「妳的警覺性好高，還好有妳的幫忙」、「妳真是大好人，救了她一命」、「樓主真好，防止了可能的悲劇」、「感謝妳的警覺與熱心，救了一個被家暴的女生」、「妳超棒的，好險妳聽出來不對勁」。

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