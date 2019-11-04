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他想當公務員「哪種最好考」　答案一面倒...釣出老鳥勸戒：可能被抓去關

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讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原po有了國考的打算。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有相對穩定的生活、薪資福利佳，公務員這個鐵飯碗，讓許多人趨之若鶩。一名網友透露，最近有轉職的念頭，想拚看看國考，不禁好奇哪種最容易上；結果，鄉民一面倒推土木，但同時也曝光這一條路的黑暗面。

網友昨日在PTT八卦板說道，「最近有點想轉職啦，想說來拚個國考，如果啊...要準備國家考試，考哪種最容易上啊？」

請繼續往下閱讀...

▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲為了追求穩定生活，許多人都想當公務員。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

問題一出，引來許多鄉民留言，而呼聲最高的莫過於土木了，「土木非本科要考到50根本困難，快去考吧，考上還會被抓去關」、「土木工程」、「土木啊，橋弄不好國賠下去就準備吃免錢」、「真的土木好考，但我同屆隔壁的土木一直都在換單位，國營跟公職跳來跳去的」、「土木吧，補個學分就準備就職了」、「今日土木，明日土城」。

值得一提的是，土木工程考科專業度高，競爭人數相對較少；但不少過來人在「土木人公務員討論區」透露黑暗面，表示這一行經常遇到官商勾結、工程弊案，或者當替罪羔羊，幫長官背黑鍋，也有人被權和利沖昏了頭，而步入歧途。

▲老鳥分享土木人的背後辛酸。（圖／翻攝土木人討論區）

▲老鳥分享土木人的背後辛酸。（圖／翻攝土木人討論區）

還有老鳥勸戒，土木工程缺額確實很多，需求也大，同時每年離職人數也很嚇人，若想當土木工程公務員，「切記不要拿錢；人家要塞錢，請手背推回去，免得留下指紋；進長官房間，當有預感對方要下命令時，請把錄音筆開著......」、「只能說要當土木工程，走一個沒效率、不求上進、萬年乙等的公務員，這才是最安全的」。

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