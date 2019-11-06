樓下超商買雞蛋…連打5顆都是雙蛋黃！一算機率「10兆分之1」神運驚呆

▲原PO朋友要用平底鍋煎蛋，意外捕捉奇蹟一幕。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我朋友只是到樓下的小7買了一盒蛋，莊家連五拉五，現在去買彩券了」，一名男網友6日上午8點在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，短短2個小時就吸引近9千人按讚。只見原PO朋友在平底鍋打了5顆蛋，沒想到5顆都是雙蛋黃，超罕見的機率讓其他網友紛紛驚呼，「太神奇了」、「也太幸運了吧！」

仔細看看照片，原PO朋友在平底鍋裡打了5顆蛋，感覺是打算做成煎蛋的樣子，但神奇的是，這5顆蛋竟然全都是雙蛋黃，飽滿的2顆蛋黃擠在一起，圍成一圈就是10個，蛋黃們排在一起的樣子超療癒。

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據悉，一顆蛋有雙蛋黃的機率低於0.1％，也就是1000顆雞蛋中，大約才會出現一顆有雙蛋黃的蛋，但原PO朋友一連出現5個，難怪第一時間的反應就是去買樂透。看到照片後，其他網友也忍不住直讚原PO朋友的運氣，「槓上開花都沒拿麼厲害」、「這也太幸運了哈哈哈哈」、「這真的百年難得一見」、「運勢超強的。」

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▲燈燈～連5個都是雙蛋黃耶！（圖／翻攝自爆廢公社）

還有人笑說，「結果盒子上面寫：特選雙黃蛋」、「恭喜你，把運氣用光了（誤」、「說真的，小時候我都以為蛋都是雙蛋黃，後來才知道，阿嬤都留雙蛋黃的不賣」、「完了，這機率差不多10兆分之1啊，你朋友把18輩子運氣一次用光了。」

不過本站2月曾報導《連打6顆都是「雙黃蛋」！他超幸運急買樂透...內行人曝：外觀其實看得出來》，一名在早餐店員工一早工作時，一連打到6顆有2個蛋黃的雙黃蛋，難以置信地說，「這機率有多低呢？」

當時就有網友認為，其實在賣雞蛋的都看得出來是不是雙黃蛋，「通常是蛋商把雙黃的都放一起，所以一批全都雙黃不奇怪」、「蛋場的人常常會把雙蛋黃的蛋撿在一起，所以要整籃的也是可以的」、「一般雙黃蛋都是挑過的，大概送蛋的沒注意，送錯了」、「我也都把蛋藍中比較長的蛋挑起來，幾乎都雙蛋黃喔！」

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