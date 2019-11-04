大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」　低調溫拿哥：住宿不會被孤立

▲原po表示，溫拿哥有開車的事，只有同寢的幾個人知道。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友昨發文透露，某位室友大一就開「海神」瑪莎拉蒂上學，儘管外面有租房，但對方為了和同學拉近關係，堅持住學校宿舍；而身為室友的他，也能沾沾光吃免費宵夜，順便賺外快。文章一出，引起熱烈回響，直呼「這種朋友交定了。」

「有沒有人大一就開瑪莎拉蒂上學？」男大生在PTT問道，他表示，其中一位室友家裡是做國貿的，才小大一就開瑪莎拉蒂，在學校裡甚至有專門的地下停車格，但他為人算低調，只有同寢的知道這件事。

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這位溫拿哥雖然住學校宿舍，但其實在外有租一間套房。男大生說，「他常常玩社團到很晚，還有跟系上玩，說住宿比較不會被孤立，用來交關用的，所以套房只拿來放東西。」

原po還提到，溫拿哥平常嫌麻煩，都會請他們出門順便帶宵夜，價格兩倍，而大家也是喜孜孜地幫買，「基本上宵夜都是他出的...各種全包。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，他透露，這位溫拿哥不擺架子，人蠻不錯的，都會準時上課，「不過教授講人生大道理的時候，他都露出一抹微笑」。

對此，大票鄉民熱烈回應，「很好啊，提早告訴你社會的現實」、「好好巴結，人生就靠好朋友」、「等到真的畢業，交友圈也不會理你們惹」、「家裡開公司，小孩上學就是這麼樸實無華」、「台大一堆超級有錢人，沒什麼」。

po文釣有類似經歷的網友，表示「大學時真的有同學爸媽幫他買學區一棟樓的」、「我也有認識這種同學耶，各種請客，在外低調，就請同宿的，只不過他開A8，他爸也是那種不買機車給他的」。當然也有一些人懷疑真實性，直呼「覺得唬爛欸，怎麼辦。」

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