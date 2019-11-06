華聞快遞／福州口岸首次查獲侵權「Airpods」無線耳機

▲盜版「Airpods」無線耳機。（圖／翻攝自中新網）

《福建》福州口岸首次查獲侵權「Airpods」無線耳機

福州海關隸屬榕城海關駐郵局辦事處近日連續從寄往澳洲、挪威、荷蘭等國家和地區的1206件出境郵件中，查獲1311個侵犯「Apple」商標的「Airpods」無線耳機。（中新社）

《江蘇》常州入選金融服務綜合改革試點城市 獲獎勵3000萬元

常州市政府副秘書長劉衛國近日表示，常州市正式成為全國59個財政支持深化民營和小微企業金融服務綜合改革試點城市之一，獲得中央獎勵資金3000萬元人民幣。（中新社）

《海南》海南借助水上運動推動「體育+旅遊」融合發展

「聚智親水·體旅融合」為主題的2019海南「水上運動+旅遊」高峰論壇5日在海口舉辦。多位來自國內外體育界、海南體育文旅產業、水上運動經營者代表齊聚一堂，探索「水上運動+旅遊」在海南自貿區(港)建設背景下協同發展的新模式。（中新社）

《浙江》浙江71家食品企業共簽倡議書 落實食品安全主體責任

2019年浙江全省食品生產企業履行主體責任報告活動於近日在杭州舉行，娃哈哈、農夫山泉、貝因美、雅培、一鳴乳業、味全等71家浙江省內知名食品生產企業代表在《依法履行主體責任，提升食品安全水平倡議書》上簽字，承諾切實承擔起保障食品安全主體責任。（中新社）

▼浙江省杭州市。（圖／CFP）

《北京》北京大興機場將極大補充東北亞市場民航資源

首都機場集團公司總經理劉雪松4日表示，未來幾年，將是開發東北亞至全球其他區域熱點航線的重要戰略機遇期。北京大興國際機場的投運，將極大補充東北亞市場的民航資源、釋放市場能力，為全球機場合作提供廣闊的空間。（新華網）

《重慶》重慶舉辦投資貿易合作懇談會

第二屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕。重慶市政府當天在進博會期間舉行了「重慶投資貿易合作懇談會」。懇談會吸引了30餘家世界500強及行業領先的跨國企業、外國機構組織、重要商協會參加。（新華網）

《上海》第二屆進博會展期內銷售合理數量進口展品 可享稅收優惠

大陸財政部、海關總署、稅務總局4日聯合發布通知稱，對第二屆進博會展期內銷售的合理數量的進口展品（不包括國家禁止進口商品、瀕危動植物及其產品、國家規定不予減免稅的20種商品和汽車）免徵進口關稅，進口環節增值稅、消費稅按應納稅額的70%徵收。（新華網）

《江西》南昌對91個農貿市場進行改造提升

南昌市商務局相關負責人表示，智慧農貿市場不僅為消費者提供安全有保障的肉類及菜品，還為生產者與消費者搭建一個直採直銷的交易服務平台。市場除了保留傳統的現金支付外，還支持銀聯、微信等非現金渠道支付。賣了什麼菜、多少錢，通通上傳至數據中心。

▼江西省南昌市。（圖／CFP）