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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／深圳推出30平方公里優質產業用地　向全球招商

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▲▼深圳市。（圖／CFP）

▲深圳市。（圖／CFP）

《深圳》深圳推出30平方公里優質產業用地　向全球招商

據深圳市發展和改革委員會主任聶新平介紹，本次共推出產業用地35塊，總面積超過30平方公里，其中深圳市域範圍內可供應產業用地約25平方公里，深汕合作區可供應產業用地約5平方公里，面積最大的地塊達到4.8平方公里。（中新社）

《江蘇》江蘇省統一農險營銷服務部建設標準

江蘇省《農業保險營銷服務部標準化建設指引》1日實施，主要從服務部建設標準和業務經營兩方面進行規範，並從業務宣傳、咨詢投訴、承保驗標、理賠查勘、信息公示等流程規範服務標準。（新華日報）

《重慶》重慶全球旅行商大會將在南岸召開

2019重慶全球旅行商大會將於11月10日至15日在南岸區召開，屆時全球約400名旅行商將來渝採買、體驗、洽談重慶優質文旅產品。截至目前，共邀請到約400名境內外旅行商、嘉賓出席會議。他們來自英國、義大利、日本、韓國、肯尼亞、澳大利亞、新加坡、泰國、印度、印度尼西亞、菲律賓、伊朗等近30個國家和地區。（重慶日報）

《北京》在岸離岸人民幣匯率收復7.0關口

人民幣對美元即期匯率昨日以7.0298開盤，午後明顯拉升。15:52左右，人民幣對美元即期匯率漲破「7」關口，升至6.9980。這是8月5日以來人民幣對美元匯率在在岸市場首度收復「7」關口。隨後人民幣匯率繼續走高。截至17:10，在岸匯率報6.9948。（北京青年報）

▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

《上海》商務部：WTO改革應堅持「三個不變」

中國商務部世貿司司長洪曉東稱，中國支持對WTO進行必要改革，但改革不能推倒重來，「不管怎麼改，WTO的核心價值不能變，開放、透明、包容、非歧視的基本原則不能變，堅持自由貿易和多邊主義、實現互利共贏的總體目標不能變。」（中新社）

《浙江》長三角農業科技成果交易會杭州召開 總成交價2293萬元

本次活動是首次集合三省一市以及浙江各地市農業科研院所的科技成果交易會，吸引江蘇、浙江、安徽、上海三省一市的250餘位專家、企業家參與觀摩或競價，拍賣的29項成果總起拍價1572萬元（人民幣，下同），溢價率達到45.9%。（中新社）

《浙江》浙江54個重大外資項目開工　總投資超100億美元

據浙江省商務廳消息，此次浙江省開工項目總數達54個，總投資超100億美元。現場開工項目13個，總投資33.4億美元；場外開工項目41個，總投資67.7億美元。有世界500強企業投資項目6個，行業龍頭企業投資項目7個；總投資5億美元以上項目4個，10億美元以上項目2個。（中新社）

《北京》京津冀區域發展指數持續提升

大陸國家統計局5日發佈的數據顯示，2018年京津冀區域發展指數為160.13，比上年提高6.14個點。測算結果顯示，2018年京津冀區域共用發展指數、創新發展指數和綠色發展指數分別為248.27、158.27和146.84，是推動京津冀區域發展指數上升的主要力量。（新華社）

▼天津市。（圖／CFP）

▲▼天津市。（圖／CFP）

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