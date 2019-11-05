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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／17項5G創新應用　幫助第二屆上海進博會服務升級！

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▲▼進博會。（圖／CFP）

▲進博會。（圖／CFP）

《上海》17項5G創新應用　助力第二屆進博會服務升級

相比於去年首屆進博會的5G試水溫，今年第二屆進博會的5G網路和應用將實現全方位滲透，17項5G創新應用全程助力進博會服務升級。上海市經信委1日透露，目前進博會所在地國家會展中心及周邊區域，已實現了5G網絡全覆蓋，並將打造4大5G主題場景、17個5G應用項目，推動5G對第二屆進博會的全面賦能。（中新社）

《福建》閩港「一帶一路」高峰研討會召開12個項目簽約

以「聯繫、聯通、聯動」為主題的閩港「一帶一路」高峰研討會2日在廈門召開。來自福建、香港各界的500多位嘉賓共聚一堂，共同分享福建與香港兩地融入「一帶一路」建設的最新發展成就，深入探討福建、香港兩地如何全面加強融合互動，共同把握「一帶一路」建設帶來的新機遇，實現優勢互補和共贏發展。（中新社）

《四川》四川3000餘家採購商參加進博會

截至4日晚間8時，由3000多家採購商、7000餘人組成的第二屆中國國際進口博覽會四川交易團已陸續抵滬。此次，四川交易團由22個交易分團組成，3000餘家採購商包括進口貿易企業、批發零售企業、各類經銷商代理商、電子商務企業、生產製造和服務企業等，採購重點涉及智能和高端製造、日用消費品、服務等多個領域。（中新社）

《重慶》今年重慶全市預計減貧10.75萬人

重慶市扶貧辦主任座談會指出，今年重慶市預計減少貧困人口10.75萬人；同時，剩下的城口、巫溪、酉陽、彭水4個國貧縣也將整體脫貧摘帽，33個貧困村全部出列。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

《貴州》貴州推進「十百千」鄉村振興示範工程

貴州省人民政府辦公廳近日印發的《貴州省「十百千」鄉村振興示範工程實施方案（2019—2021年）》提出，將重點打造鄉村振興10個示範縣、100個示範鄉鎮、1000個示範村，通過典型引領和示範帶動，推進實施鄉村振興戰略。（新華網）

《上海》上海實行護士多機構備案　助力「互聯網+護理服務」

為了進一步引導護士人力資源合理流動，提高優質護理資源可及性，《上海市護士區域註冊管理辦法》於近日制定實施。目前，上海市註冊的護士執業地點為上海市行政區劃，護士同時在上海市多個醫療機構執業的，應確定一個作為主要執業機構，其他的向擬備案的醫療機構發證機關申請備案。由此，執業機構由「1」擴至「1+N」。（新華網）

《湖南》湖南省消委就「雙11」發布今年第4號消費提示

一年一度「雙11」即將到來，這期間既是網路購物的高峰期，也是消費糾紛的高峰期。為確實維護廣大消費者的合法權益，湖南省消費者委員會今天發布今年第4號消費提示，提醒消費者網路購物需理性。（新華網）

《浙江》浙江制定智能汽車發展規劃

浙江省發展改革委日前印發《浙江省智能汽車創新發展規劃（2020-2025）》，提出到2022年，全省基本形成智能汽車、智能交通、智能設施、智能城市協同發展格局，智能汽車及關聯產業產值突破8000億元（人民幣）。到2025年，智能汽車及關聯產業產值突破兆元。（新華網）

▼浙江省。（圖／CFP）

▲▼浙江,寧波。（圖／CFP）

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