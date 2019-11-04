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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／培育外貿新優勢！大陸紡織企業「加速轉型」

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▲華聞快遞。（圖／中新社）

▲第126屆中國進出口商品交易會第三期在廣州開幕。（圖／中新社）

《廣東》培育外貿新優勢！大陸紡織企業「加速轉型」

中國紡織品進出口商會月1日在第126屆廣交會上指出，大陸紡織服裝外貿出口總額在今年地3季達2019.5億美元，年增率下降2.7%。據悉，雖然大陸紡織行業發展當前面臨前所未有的困難，但紡織企業積極在全球化佈局、智能製造和研發設計等方面加速轉型升級，積極培育外貿發展新優勢。（中新社）

《上海》北向資金10月淨流入1384億元

根據數據顯示，10月份A股市場整體呈現震盪走勢，但北向資金總體仍以淨流入為主，本月合計淨流入320.5億元（人民幣，下同），其中，滬股通淨流入108.8億元，深股通淨流入211.7億元，滬深股通淨流入額差距較大。（中新社）

《北京》北京城建棚戶區改造項目總投資額超千億元人民幣

北京城建表示，目前在手棚改項目8個，包含望壇棚改、臨河村棚改、懷柔項新城03街區棚改、動感花園棚改、延慶康莊新農村建設等，總規劃面積690萬平方米，總投資額超過1000億元。（中新社）

《海南》海南啟動自駕游活動期迎大陸全國自駕游客

由海南省旅遊和文化廣電體育廳主辦的「一路向南·尋美海南」的大型自駕自由行活動歡迎儀式在三亞鳳凰島國際郵輪港舉行。據悉，現場以頗具海南當地特色的方式，熱情迎接來自上海、廣州及成都三地的自駕游愛好者和旅遊達人。（中新社）

▲華聞快遞。（圖／中新社）

▲抵達海南的自駕游客。（圖／中新社）

《北京》5G網路加速覆蓋！預計2019年底將開通超過13萬座基站

在日前舉行的2019年中國國際信息通信展覽會上，大陸工業和信息化部副部長陳肇雄指出，「我國5G商用進程加快，北京、上海、廣州、杭州等城市城區已實現連片覆蓋，預計到年底，全國將開通5G基站超過13萬座。」（中新社）

《西藏》西藏提前3個月完成2019年「藏電外送」目標

2019年西藏電網實現外送電量14億千瓦時，提前3個月完成全年目標任務，同時累計實現「藏電外送」電量44.45億千瓦時。大陸國網西藏電力有限公司相關負責人表示，西藏水資源理論蘊藏量居大陸首位，同時還是全球太陽能資源最豐富的地區之一。（中新社）

《廣東》「實體經濟十條」降成本約2208億

截至今年9月底，「實體經濟十條」及修訂版的實施，已累計為企業降低成本約2208億元（人民幣，下同），其中今年前三季度為企業新增降低成本約690億元。今年上半年，小微企業普惠性政策累計新增減稅123.6億元，全省深化增值稅改革減稅553億元。（南方日報）

《海南》三亞8宗地掛牌出讓　評估總價36.9億元人民幣

三亞市自然資源和規劃局2日公佈8條大陸建設用地使用權掛牌出讓公告，出讓土地總面積345.65畝，評估總價36.9億元。據悉，此次三亞共掛牌的8宗，其中三亞總部經濟及中央商務區東岸單元出讓7宗地，海棠灣出讓1宗地。（中新社）

▼三亞總部經濟及中央商務區東岸單元一角。（圖／中新社）

▲華聞快遞。（圖／中新社）

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