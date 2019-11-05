華聞快遞／拼多多「雙11」百億補貼再加碼　20000款產品價格創新低

▲一年一度的「雙11」即將來臨。（圖／中新社）

《北京》拼多多「雙11」百億補貼再加碼 20000款產品價格創新低

一年一度的「雙11」即將來襲，在天貓、京東相繼公佈各自的規則和玩法後，新電商平台拼多多的大促專區也於近日上線。據了解，今年雙11拼多多將繼續與各大品牌商聯動，為平台4.83億消費者帶來目前市場上最熱門、需求度最高的產品。（中新社）

《北京》大陸商務部：第24輪中歐投資協定談判在北京舉行

大陸商務部指出，中歐投資協定談判11月5-8日第二十四輪談判在北京舉行。據悉，雙方將圍繞部分文本問題展開磋商，力爭取得積極進展。（中新社）

《雲南》雲南「神奇植物」助企業發展生物醫藥產業

生物醫藥產業是雲南省大力發展的8大重點產業之一。近年來，結合區位和資源優勢，雲南省大力強化科技創新，產生了一批生物醫藥產業成果。接下來，雲南省將實施重點項目，形成產業發展增量。（中新社）

《海南》海南規劃在近岸及三沙海域佈局46個海洋牧場

海南省農業農村廳透露，至2030年海南擬在海南島近岸及三沙群島海域選址佈局46個海洋牧場，共計31128公頃。（中新社）

▲海南省。（圖／CFP）

《廣東》發明展將於佛山開幕 粵港澳大灣區11城超過1900個項目參展

中國發明協會指出，第二十三屆全國發明展覽會·一帶一路暨金磚國家技能發展與技術創新大賽，將於11月7日至9日在佛山開幕。據悉，這是大陸全國發明展覽會連續三年落戶佛山。（中新社）

《北京》圍繞健康產業重點領域關鍵環節 實施10項重大工程

大陸國家發展改革委近日公佈，大陸到2022年將圍繞健康產業重點領域和關鍵環節，實施優質醫療健康資源擴容工程等10項重大工程。（中新網）

《四川》2019四川國際航空航太展覽會在四川廣漢開幕

以「共舞藍天，融合發展」為主題的2019四川國際航空航太展覽會日前在四川廣漢開幕。展覽共有參加動靜態展示的飛機共60種機型120架，空客、ATR、中航工業、中國航發、四川航空、成都航空等航空航太知名企業紛紛亮相，還有6支國外一流特技飛行表演隊進行特技飛行表演。（中新網）

《青海》青新藏（格爾木）陸港商旅物流中心項目正式開工建設

據青海省海西州格爾木市委宣傳部5日消息稱，青新藏（格爾木）陸港商旅物流中心項目4日在青海省海西州格爾木市正式開工建設。（中新社）

▼青新藏陸港商旅物流中心項目在青海省海西州格爾木市正式開工建設。（圖／中新社）