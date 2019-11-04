華聞快遞／「滴滴出行」在澳洲珀斯上線　服務範圍擴大至第7個城市

▲滴滴在澳洲珀斯上線。（圖／CFP）

《天津》「滴滴出行」在澳洲珀斯上線 服務範圍擴大至第7個城市

「滴滴出行」4日正式在澳洲珀斯上線，推出快車服務。據悉，珀斯是滴滴在澳洲上線的第7個城市；目前，滴滴已在維多利亞州的墨爾本和吉朗，昆士蘭州的布里斯班、黃金海岸和陽光海岸，新南威爾士州的紐卡斯爾等地上線。（中心社）

《北京》陸規劃今、明兩年建設127個鐵路專用線重點項目

大陸國家發展改革委透露，大陸將在2020年規劃建設127個鐵路專用線重點項目，線路總長度達1586公里。據悉，專用線是解決鐵路運輸「最後一公里」問題的重要設施，對於減少短途接駁、發揮綜合交通效率、提升經濟社會效益具有重要作用。（中新社）

《青海》青海省首部氣溶膠激光雷達建成投用

青海省氣象局4日透露，由青海省氣象局建設的該省首部氣溶膠激光雷達，目前在西寧建成並投入使用。青海省氣象局表示，該部雷達監測系統的建設，大大提升了青海環境氣象觀測能力，實現了以西寧市為中心的青海東部城市群大氣污染狀況的垂直監測，為霧和霾等大氣複合污染的監測預警提供支撐。（中新社）

《北京》大陸前三季服務進出口總額達4兆人民幣 年增率增3.0%

據大陸商務部網站消息指出，大陸今年前三季服務貿易延續穩中向好的發展，服務進出口總額達到4.02兆（人民幣，下同)，年增率增長3.0%。（中新社）

▲進出口岸上海洋山深水港。（示意圖／CFP）

《河北》河北淶水攜手北京房山探索「訂單農業」扶貧

淶水縣委常委、副縣長薛金國表示，由於該縣傳統的種植模式分散獨立，生產無規模、無計劃，許多優質農產品無法進入北京等地的高端市場，產品供求脫節。他指出，為解決此問題，該縣與房山區合作，探索訂單式產業扶貧模式，將分散的貧困戶、小規模的農民專業合作社與大型家庭農場結成利益共同體，與北京的農業龍頭企業對接。（中新社）

《海南》海南海口禁商品房銷售過程中捆綁銷售

海口市住房和城鄉建設局近日發布《關於進一步加強商品房銷售管理的通知》，嚴禁商品房銷售過程中捆綁銷售、變相要求購房者選擇二次裝修或升級裝修等行為。此外，內容還顯示，嚴格落實商品房網簽備案管理有關規定，商品房買賣合同簽訂之日起30日內進行網簽備案。（中新社）

《青海》青海藏區推廣蠶豆新品種 機械化使生產效率提高20倍

青海大學打造的青海省蠶豆產業科技創新平台，先後培育的蠶豆新品種獲豐收，局部地區推廣的機械化生產使生產效率提高20倍以上。據悉，今年在青海湟中、共和、興海、互助、湟源等蠶豆主產區，實施機械化播種、機械化收割和機械化加工，累計示範面積已超過萬畝。（中新社）

《北京》大陸央企前3季淨利潤超2兆人民幣 年增率增8.9%

第三屆中國企業改革發展論壇3日在山東省舉行，會上指出，大陸中央企業在今年前3季已實現淨利潤超過兩兆元。據悉，大陸今年前3季的全國國資系統監管企業實現營業收入41.8兆元，實現淨利潤2兆元，年增率增長8.9%，保持了穩中有進的發展態勢。（中新社）

▲大陸國資系統監管企業在今年前3季實現營業收入41.8兆元。（圖／CFP）

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