反擊惠台26條…黃國昌推「惠中6大措施」　網接龍：吃滷肉飯，免豬瘟

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

大陸受到非洲豬瘟影響，豬肉價格飆漲至6年來新高。對此，時代力量立委黃國昌在臉書分享朋友在大陸買豬肉的價格，「一公斤排骨要價700元台幣！」更以近日的「惠台26條」措施諷刺對岸我國也可推出「台灣惠中6大措施」，吸引不少網友蓋樓接龍。

黃國昌分享昔日好友在大陸超市買豬肉，排骨一公斤160人民幣，等同於台幣700元，「真是貴的可怕。」好友還說，「中國都泥菩薩過江了，還惠台？」

針對，大陸近日對台發布「惠台26條」，總統府批評此舉實為「一國兩制台灣方案」，損害台灣人民實質利益。

黃國昌則批評，大陸此舉是為了影響選舉的統戰手法，我們也可推出「臺灣惠中6大措施」，例如「隨你上網、免翻牆」，「評論時政、免坐牢」等等...，他的朋友眼見豬肉價格高漲，也評論「餐餐豬肉、免客氣」，網友也留言，「口罩上街、免被抓」、「買真奶粉，免出國」、「想要投票，免投胎」、「吃滷肉飯，免豬瘟」。

▲網友留言接龍惠中措施。（圖／翻攝黃國昌臉書）

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