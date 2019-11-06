吳釗燮反擊惠台26條：給人民多點自由！台灣用不到不用客氣





▲外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸國台辦、國家發展改革委4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條），包括台灣民眾可在中方史館尋求領事館協助。外交部長吳釗燮4日透過推特用簡體字反擊，強調台灣用不到，「給你們（中國大陸）人民多點自由也不錯！」

吳釗燮4日透過推特發文，用簡體字和注音文反擊，「中國國台辦推出對台26條，去年也有31條，看起來好多條，但我們台灣用不到一國兩制，真的不用客氣，給你們人民多點自由也不錯ㄛ！」

外交部發言人歐江安5日受訪時表示，部長為了讓中國大陸政府及人民了解，特別以客氣又幽默方式加上簡體字表述，中國大陸無論推出31條或26條，台灣都不需要，很謝謝他們，不過台灣人以我們的自由民主為驕傲，更不會放棄我們的政治民主制度。

歐江安說，對於外界某些批評說法外交部也有注意到，這正是台灣自由的表現，沒有任何一家媒體會因為批評政府而坐牢，這是台灣跟中國大陸不同的地方，也是為何台灣會特別呼籲中國政府，應該給予他們的人民多一點自由。

歐江安重申，「作為台灣人民，我們有自己的自由民主制度，我們很驕傲，我們堅決拒絕一國兩制。」

▲外交部長吳釗燮推特發文嗆大陸。（圖／翻攝外交部推特）



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