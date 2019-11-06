吳釗燮用「簡體字」發推特：讓大陸清楚了解的最好方式

記者林銘翰／台北報導

外交部長吳釗燮在推特以簡體字發文表示，「我们台湾用不到一国两制，真的不用客气。」他在6日受訪時進一步表示，這就是一個對外說明的方式，「如果要讓中國大陸那邊了解清楚的話，我想簡體字是最好的方式」。

中國大陸國台辦4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條），包括台灣民眾可在大陸大使館尋求領事館協助。

吳釗燮6日上午赴立法院外交及國防委員會就我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、與美國等各國簽署自由貿易協定（FTA）、並與理念相近國家強化「實質外交」之具體策略、進程與預期結果進行報告，並備質詢。

吳釗燮會前受訪時表示，針對大陸「惠台26條」各部會都已經提出說明，包括陸委會也已經對外做了非常完整的說明，有關涉及到外交的領事權行使部分，外交部發言人歐江安5日也已經說明，國人若申請中國大陸護照就是變成中國國民，將觸犯我國相關法律規範，國籍可能會被註銷。

此外，針對外交部於推特以簡體字發文表示「中国国台办推出对台26条，去年也有31条，看起来好多条。 但我们台湾用不到『一国两制』，真的不用客气。 给你们人民多点自由也不错ㄛ！ JW」，吳釗燮表示這就是一個對外說明的方式，「如果要讓中國大陸那邊了解清楚的話，我想簡體字是最好的方式」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



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