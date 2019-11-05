雲端最前線／再也受不了1450？ 韓國瑜轟記者扭曲語意

新聞節目中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜4日的南投工商座談會上，有企業主提議應成立「外勞休閒綜合區」，韓回覆未來可以研擬。媒體會後詢問韓國瑜「您說外勞破壞環境需集中管理，是否有歧視意味？」韓國瑜聽見問題後馬上動怒說「你故意扭曲我的話！我沒有說集中管理」，並詢問記者是哪一家媒體後表示「三立？難怪」。並繼續表示，外籍移工需要一個休閒區，政府可以去思考，要他重複一次自己的說法。韓國瑜最後表示謝謝媒體記者來採訪，但麻煩不要扭曲他的講法。《雲端最前線》5日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前再拋新政策，表示自己若當選總統，將協助學生貸款利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收利息，改由政府補貼。對此，他補充，若學生畢業後找不到工作申請延遲繳款，在緩繳期間內也不必繳納利息、本金。韓國瑜今日凌晨又在臉書發文，主張預算用來養孩子，不是養蚊子，「唯有教育不能省」。而韓國瑜的妻子李佳芬在台中出席「佳芬講堂」時，對於韓國瑜提出的學貸免息若發生呆帳，她表示，「政府就把它吃了吧」、「反正政府幾千億都浪費了」。

2020總統大選將至，總統蔡英文連任辦公室4日推出政績宣傳影片《關心台灣》，由滅火器主唱楊大正獻聲擔任口白，影片細數蔡英文包括台商回流、股市破萬點、基本工資調漲、農產外銷、全民減稅、台美關係、國防升級等政績牌，打出「3年有成」。《雲端最前線》5日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。