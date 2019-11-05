國民黨團列蔡政府買票清單　曾銘宗：奉勸蔡政府留一點錢來救災

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團近日質疑蔡政府為選舉政策大撒幣，遭行政院發言人Kolas Yotaka反擊。對此，國民黨團5日再次召開記者會，列舉蔡政府21項買票清單，包括廢止印花稅、鼓勵台商投資補助、加碼大型農機補助等，立委曾銘宗諷刺說，「奉勸蔡政府留一點錢來救災，萬一中華民國發生狀況要有錢救災，莫拉克颱風花1200億、九二一地震花1000億，呼籲蔡政府有點良心。」

立法院國民黨團日前指出，蔡政府選前開出高達新台幣2700億元選舉支票。Kolas 4日反擊表示，這是3年多來的政績，請問國民黨立院黨團，哪一項政策對人民有害、應該刪掉，請勇敢列一份廢止清單，接受人民的檢驗。

對此，國民黨團5日一一列舉蔡政府21項買票清單，曾銘宗指出，今年5月21日行政院說要廢止印花稅，印花稅實施幾十年來，歷經兩次賦稅改革，專家認為應廢止但至今沒廢止，就是因為沒有替代財源，因此，包括國民黨執政15縣市首長、台北市長柯文哲，都堅決反對廢除，「選舉一到，行政院說廢除就廢除，我們堅決反對。」

曾銘宗表示，蔡政府為鼓勵台商回來投資，補助上市櫃公司銀行手續費利率1.5%，讓上市櫃公司大老闆笑政府笨蛋，「借款沒上限還不用利息，他已經借了幾十億，還罵政府笨蛋，國民黨團要求廢止圖利大財團的政策」，此外，蔡政府近日祭出「第二波加碼大型農機補助」8億元，直呼「蔡總統真是闊氣、慷慨，把人民當笨蛋！」

曾銘宗更質疑，交通部長林佳龍日前曾表示高鐵北延宜蘭會納入評估，總經費9百多億，過去從來沒有聽過高鐵要北延，選舉到了就說可以北延，「沒有做環境影響評估，說要蓋就蓋，我也贊成蓋，但至少要做可行性分析」， 直批根本是選舉到了大撒幣。

曾銘宗表示，Kolas聲稱政府財政好，不會債留子孫，然而，根據中央政府債務統計，預估9月底債務未償餘額53,066億元，前瞻基礎建設計畫未來需舉債7,985億元，採購新式戰機舉債要花2,500億元，政策買票2,701億元……，「奉勸蔡政府留一點錢來救災，萬一中華民國發生狀況要有錢救災，莫拉克颱風花1200億、九二一地震花1000億，呼籲蔡政府有點良心。」

▲立法院國民黨黨團召開記者會。（圖／記者徐斌慎攝）