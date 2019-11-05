32萬碩博士生受惠　韓國瑜主打3大青年政策一次看　

▲高雄市長韓國瑜提出青年政策，盼減輕年輕人的經濟負擔。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日頻頻拋出青年政策，引發社會關注。韓國瑜國政顧問團總召張善政3日晚間就在臉書表示，他們的青年政策共有3大主張：1.送交換生出國、2.學貸免息、3.畢業沒工作可延還學貸。若以一年有24萬大學生、8萬碩士生計算，共32萬年輕人受惠。

張善政表示，韓國瑜重視青年，希望能為青年建構打拚未來的好基礎，同時他也在乎相對負擔壓力大又有年輕人的家庭，不讓經濟壓力成為青年發展的大阻礙。

韓國瑜則是透過臉書表示，能夠引起社會各界廣大的迴響與討論，表示大家心中也認同，比起到處蓋蚊子館，投資下一代其實是更重要的，「這是正確的方向，是台灣未來必須要做，而我一定會做的。」

韓國瑜回憶，他在大學期間也是半工半讀，希望多賺一點學費、生活費，他相信很多家長、同學都是過來人，教育部的官員們可能沒辦法想像就學貸款的利息，對於一個學生肩上的負擔及心理的壓力有多沉重。

韓國瑜指出，看看民進黨政府這短短幾個月就撒了幾千億的支票，與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵、拿納稅人的錢去綁樁、酬庸、購買親信的禮盒，他寧願把這些錢拿來投資下一代。

「我認為我是務實看待青年發展與創業的候選人，我們這一代要交棒給下一代」，韓國瑜說，現在這群年輕人，將主導台灣未來30年的經濟發展，所以政府要為年輕人鋪路，讓出國交換不是有錢人家的專利，讓年輕人拓展世界觀、結交國際朋友、「勇敢」挑戰自己、把新觀念帶回台灣，他相信台灣未來一定無可限量。

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