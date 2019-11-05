「有信心維持第三大黨」　徐永明：時力不分區席次坐四望五搶六

▲時代力量黨主席徐永明與立委黃國昌。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

距離2020大選剩下2個多月時間，外傳時代力量擬將立委黃國昌列在不分區第4或第6名，藉此衝刺政黨票。對此，時代力量黨主席徐永明5日表示，時力不分區名單從改革進步的角度出發，強調會是各個政黨中最好的，在立委登記前的一週就會公布完整名單。

對於是否有信心維持目前國會第三大黨的角色，徐永明自信表示「這是沒有問題的」，以目前民調上來看就是「坐四望五搶六」，如果順利達到搶六的目標，作為第三大黨的角色是沒有問題的，而未來不論是政黨間的競爭，或是議題上的合作也都是以此為目標。

先前傳出時代力量不分區名單，已鎖定前台北市都發局長林洲民及前台北市市政顧問翟本喬，黃國昌則將排在4至6名之間。徐永明日前預告，人選還需要經黨內程序，幾位曝光的目前也都在接觸中、還在孵蛋的過程，11月初就會給大家一個亮眼的名單。

徐永明5日受訪時表示，時力不分區名單將從改革進步的角度出發，強調絕對會是各個政黨中最好的，在立委登記前的一週就會公布完整名單。而按照中選會規劃，將於18日至22日受理總統、副總統及立委選舉候選人登記申請，亦即時力不分區名單將於下週公布。

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