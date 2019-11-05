韓國瑜「移工休閒區」惹議　蘇貞昌：不應該！隔離方式最落伍、最歧視





▲韓國瑜出席觀光座談會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜4日出席南投工商座談會，有企業主提議應成立「外勞休閒綜合區」，韓國瑜對此回覆未來可以研擬。事後，韓國瑜因為媒體提問時以「集中管理」發問而暴怒，不過，「休閒區」概念還是引發歧視爭議。對此，行政院長蘇貞昌5日受訪時強調，這種做法不應該，因為採用隔離的方式最落伍也最歧視。

對於人力仲介名中小企業主在座談會指出，南投縣目前約有五千多位外勞，針對外勞「休閒管理」的問題，像是在六日休假的自由活動，若集中管理可以避免破壞周遭安寧，所以政府應成立「外勞休閒綜合區」，畢竟外勞逃跑問題不是出自於雇主，但卻造成仲介公司的損失。

韓國瑜提出，這些休閒園區台灣有那些熱點比較需要，很多都是在台北、台中火車站交通要衝，他們假日需要一個休閒場所，是不是應該考量他們的休閒區，這部分可以來研究，而且是符合人權的。

韓國瑜「外勞休閒綜合區」引發爭議。蘇貞昌5日受訪時表示，過去不好的時代常常有種族隔離，外籍移工辛苦來台拚經濟，很多方面都對台灣有很多貢獻，不能因為說安寧就要把對方集中管理，這種隔離的方式最落伍也最歧視，非常不應該。

蘇貞昌感嘆，當年白人社會甚至稱華人及狗不能進到室內，對那個年代應該要拋棄了，有這種觀念更是不應該。他說，「政府各方面都很尊重人權，鼓勵進步，同時非常感謝外籍移工、外籍配偶，不論他從哪裡來，我們都在同一塊國家土地上，謝謝大家照顧大家。」

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